Cpccs recaba información requerida por la Corte Constitucional sobre designación para la Judicatura

El Presidente del Cpccs espera que la Corte Constitucional concluya que se cumplió con la sentencia sobre el proceso de designación del titular del Consejo de la Judicatura. Foto: Twitter Cpccs.

Karina Sotalín (I)

Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, reaccionó este 4 de enero de 2023 al oficio remitido por la Corte Constitucional. Este organismo le impuso un plazo para que entregue información sobre el proceso de designación del vocal que debe presidir el Consejo de la Judicatura.

"La consulta efectuada por la Corte Constitucional (CC) indudablemente nos ha mantenido, sobre todo a la Administración, en actividades permanentes con la finalidad de recabar toda la información que es necesario que llegue a la CC. Nosotros vemos con buenos ojos. Yo estando en esas circunstancias, de igual forma pediría una rendición de cuentas", dijo Ulloa antes de iniciar con la continuación de la sesión extraordinaria 46.

El funcionario sostuvo que su administración es respetuosa y responsable, por lo que tiene la obligación "de cumplir dentro del plazo requerido por la CC con la remisión de toda la información".

El pedido de la Corte Constitucional

En un oficio del 3 de enero, la CC solicitó remitir, en el plazo improrrogable de 24 horas contadas desde la fecha de recepción, un informe detallado sobre el estado de la designación del vocal principal de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para que asuma la función como presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura.

El oficio de seguimiento tiene el objetivo de verificar el cumplimiento de la sentencia 1219-22-EP/22 del 26 de septiembre de 2022. Con ese dictamen la CC aceptó parcialmente la acción extraordinaria de protección presentada por Álvaro Román Márquez y declaró la vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso.

De allí surgió la orden hacia el Cpccs de que, una vez recibida la terna de la Corte Nacional de Justicia, "proceda de manera célere con la selección y designación del vocal principal de la terna (…)". El oficio fue recibido por el Cpccs el 3 de enero a las 16:29. La tarde de este 4 de enero vence el plazo.

Falta de consenso

Ulloa está seguro de que con la información que se remitirá la CC observará que el Cpccs "ha avanzado de forma vertiginosa dentro de los plazos, cumpliendo con dicho mandato constitucional" y que, si no existió una designación, fue por falta de consenso entre los cuatro consejeros de mayoría.

Una vez más justificó que la posibilidad de no llegar a un acuerdo está previsto y normado en el artículo 21 del Reglamento para la designación.

El párrafo tres de ese artículo indica que de no aprobarse la resolución correspondiente para designar a la o las autoridades del Consejo de la Judicatura que correspondan, se entenderá que la terna y el proceso de designación se han agotado y, por ende, se deberá solicitar una nueva terna.

El 3 de enero, Ulloa dijo que no hay límite en el número de veces que el Cpccs solicite una nueva terna a la Corte Nacional de Justicia.

"Esto no es una irregularidad, no es un incumplimiento. Por ello los Magistrados de la CC, en el acto de revisar la documentación que será enviada, sabrán hacer el seguimiento correspondiente y arribar a la decisión de que el Cpccs ha cumplido, no ha puesto zancadillas al conocimiento de la terna", mencionó Ulloa.

Sesión suspendida

En la información que se remitirá al CC también se incluirá que durante este proceso de designación solo participaron cuatro de siete consejeros. Eso influyó en que no exista el consenso correspondiente, dio a entender Ulloa. La situación ocurre a pesar de que en otras ocasiones, como en la designación del nuevo Superintendente de Bancos, actuaron los mismos cuatro funcionarios.

El titular del Cpccs convocó a la sesión de este 3 de enero a los consejeros suplentes, para principalizarse en reemplazo de los cinco integrantes con licencia por campaña electoral.

Sin embargo, no hubo el quórum reglamentario para reinstalar la sesión, declarada como permanente. Esta fue suspendida hasta que se cuente con los asistentes suficientes, que son los cuatro consejeros.

