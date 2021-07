Investigados del caso Las Torres no acudieron a Comisión de Fiscalización

Roger Vélez Redactor (I)

A la Comisión de Fiscalización de la Asamblea no se presentó ninguna de las nueve personas, en su mayoría relacionadas con el caso Las Torres, que estaban llamadas a comparecer como parte del trámite de juicio político en contra del excontralor, Pablo Celi.

“Aunque estos ciudadanos que están bajo prisión preventiva y procesados no vengan a colaborar con la Comisión de Fiscalización, nosotros tenemos la información que nos va a permitir realizar un informe sólido que le va a permitir al Pleno de esta Asamblea tomar una decisión”, dijo el presidente de la mesa, Fernando Villavicencio.

La Comisión había programado para este martes 20 de julio de 2021 la comparecencia de Pablo F., Marco F., José P., Roberto B., Luis B., Nathalia C., Pedro S., a quienes la Fiscalía acusa de supuesta delincuencia organizada en el caso que involucra al excontralor Celi. Pero ninguno se presentó.

Estas son las comparecencias de mañana 20 de julio del Juicio Político a #PabloCeli pic.twitter.com/Ctka1E0s04 — Fiscalización AN (@FiscalizacionAN) July 20, 2021

Tampoco acudieron Esteban Celi de la Torre, hermano del exfuncionario, ni Raúl de la Torre, exfuncionario de la Contraloría y Petroecuador.

“Cumplo con indicar a Ud., que al no tener dicha comparecencia el carácter de obligatorio, por cuanto no ejerzo la condición de funcionario público, he tomado la decisión de no asistir”, señaló uno de ellos en un oficio remitido a la Comisión.

La Comisión prevé retomar este 21 de julio la jornada de comparecencias que se iniciaron el domingo pasado. Entre los invitados está la excontralora subrogante, Valentina Zárate.

Mientras tanto, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) prevé reunirse para analizar un nuevo pedido de interpelación contra Celi impulsado por Pachakutik.