Informe sobre caso Saab genera repercusión en Colombia

Roger Vélez (I)

Los resultados de la investigación sobre las operaciones de una empresa vinculada al colombo-venezolano Álex Saab generaron sus primeras repercusiones en el vecino país. El documento será entregado entre este martes y miércoles al Gobierno, Senado y Fiscalía de Colombia.

El informe de la Comisión de Fiscalización devela que Saab usó ‘empresas de papel’ para lavar dinero a través del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre), y también alude a la exsenadora Piedad Córdova y al expresidente Juan Manuel Santos.

El titular de la Comisión, Fernando Villavicencio (Ind.), propondrá al Senado colombiano que se conforme una comisión binacional para continuar con las investigaciones de lo que califica como una “trama continental de delincuencia organizada”.

La visita al Senado se dará este miércoles, un día después de que Villavicencio y otros tres integrantes de la Comisión sean recibidos por el presidente de Colombia, Iván Duque, en el Palacio de Nariño. También acudirán a la Fiscalía.

Una de las primeras en reaccionar fue la exsenadora Piedad Córdova, afín a los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez, que en 2009 implementaron el Sucre como un sistema de pagos para las exportaciones entre Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.

Córdova, en declaraciones a la revista Semana, rechazó que se la pretenda vincular con Saab y advirtió que presentará denuncias por calumnia y difamación, al tiempo de arremeter contra Villavicencio con fuertes epítetos.

“Si yo hubiese tenido algún vínculo con Saab, ya la DEA habría caído sobre mí, pero no, ya me investigaron, ya indagaron mis cuentas y no encontraron nada. No he viajado con él a ninguna parte”, manifestó Córdova.

Sin embargo, Villavicencio consideró que la reacción de Córdova “confirma el enorme susto y miedo que tiene (…). Ella tiene que explicarle al país y al mundo su relación con Álex Saab, con el testaferro de Nicolás Maduro”.

“Los documentos del Ministerio de Gobierno del Ecuador, de Migración, de la Dirección de Aviación Civil confirman el viaje en un avión privado de Álex Saab el 8 julio del año 2013 a la ciudad de Quito”, indicó a este Diario.

Afirmó que el único interés de Saab en ese entonces era la operación de la empresa Fondo Global Construcciones (Foglocons), que se habría empleado para operaciones ficticias desde Ecuador a Venezuela, y que Córdova después de este viaje “tuvo reuniones al más alto nivel con el poder de este entonces.”

Según el legislador, la nave en la que se dio el vuelo de Saab, Córdova y su hijo contaba con una matrícula americana, que luego cambió a venezolana y posteriormente, el 15 de agosto de 2020, fue detenido en Estados Unidos con un cargamento de armas. “Además este avión, en el año 2013, según investigaciones de Estados Unidos, estaba vinculado a operaciones de narcotráfico”.

Si bien Colombia no formó parte del Sucre, Villavicencio dijo que ese país “tiene que explicar por qué razón firmó un convenio con Venezuela y le permitió a un empresario privado como Álex Saab Morán que firme en representación del Estado colombiano”, en el Gobierno de Santos.

“Foglocons fue creada cuatro días antes de que se firme el convenio entre el ministro de Vivienda de Venezuela, Ricardo Menéndez, y Álex Saab Morán, en noviembre de 2011. Fue una empresa de papel, no tenía ningunos antecedentes en la construcción de vivienda de polietileno y mucho menos en la exportación de viviendas”, mencionó.

La misma empresa fue constituida en septiembre de 2012 en Guayaquil por Álvaro Pulido Vargas y Luis Sánchez Yánez, hermano del asesor del expresidente Rafael Correa, Jaime Sánchez Yánez, según la investigación en la que el exgerente del Banco Central, Mateo Villalba, señaló que este último acudió a la entidad para “presionar por los negocios a favor de Foglocons”.

La creación de la empresa se dio sin que los dos accionistas de la compañía estuviesen presentes para que el notario avale el procedimiento. “El propio Luis Eduardo Sánchez Yánez confirmó a la Comisión de Fiscalización que él firmó ese documento desde Venezuela”, indicó Villavicencio.

Según la investigación, el mayor perjudicado fue el Estado ecuatoriano porque USD 2 697 millones de la Reserva de Libre Disponibilidad fueron utilizados por el Gobierno venezolano para realizar exportaciones ficticias y sobrevaloradas, en su mayoría, desde Ecuador a Venezuela.

Además de Colombia el documento fue remitido a los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos, en donde Saab permanece detenido y afronta un proceso por lavado de activos. Además, será remitido a Panamá y Venezuela.

La Fiscalía de Ecuador adelanta una indagación por supuesto peculado que incluye al expresidente Correa y la Contraloría General del Estado un examen especial.