Queman papeletas en elecciones primarias de Pachakutik en Saquisilí

Ciudadanos que rompen papeletas es lo que se observa en videos que circulan en redes sociales tras el proceso de elecciones primarias desarrollado en Saquisilí, provincia de Cotopaxi.

Los reclamos y el desorden son la tónica en los videos; varios de los votantes recogen papeletas de mesas y del piso para romperlas.

Los videos fueron difundidos por plataformas digitales desde el domingo 24 de julio, luego de que el sábado se efectuaran las primarias abiertas “para elegir las dignidades de alcaldías, concejalías y juntas parroquiales”, según la convocatoria hecha por la organización Jatarishun de Saquisilí.

#Cotopaxi En Saquisili elecciones primarias por Pachakutik terminaron en incidentes alegando fraude luego algunos votantes terminaron quemando las Papeletas #PosiTV #PosiNoticias #PosiNotas #Guayaquil #Ecuador #LaMana #DePrimeraMano #NoticiasEcuador #Saquisili #Pachakutik Posted by Posi Tv on Sunday, July 24, 2022

Así lo resolvió el Consejo Político de Pachakutik (PK) Saquisilí durante una asamblea, día en que se conoció a los inscritos para las precandidaturas para la primaria.

Ernesto Jami y Carlos Vargas terciaron la dignidad de la alcaldía de Saquisilí. Miguel Cocha y Miguel Ninasunta se inscribieron para las concejalías urbanas. Isabel Guanoquiza y Margoth Salazar para concejalías rurales. Enrique Cofre, Luis Cofre y Alejandro Perdomo lo hicieron para las juntas parroquiales.

Presuntas anomalías

Antes de que finalice la jornada de elección, los votantes de varias comunidades reaccionaron rompiendo las papeletas por la indignación ante la falta “de una buena dirección de los dirigentes o también por hacerse solo de un candidato. Por eso hubo la pelea”, comentó un exdirigente del movimiento indígena que prefirió la reserva de su nombre. El hecho ocurrió en la sede de Jatarishun, en Saquisilí, según confirmó.

En Saquisili elecciones primarias por Pachakutik terminaron en incidentes alegando fraude luego algunos votantes terminaron quemando las Papeletas pic.twitter.com/xTAEAr0DyX — Noticias virales Ec (@NotiViralesEc) July 24, 2022

Este Diario buscó la versión de los dirigentes actuales, pero no hubo explicación. Uno indicó que no estaban autorizados a emitir criterios sino solo los dirigentes nacionales de PK. Marlon Santi, coordinador Nacional de PK, no contestó. Cecilia Velasque, subcoordinadora Nacional, dijo que no podía pronunciarse porque no estuvo en la provincia, aunque mencionó que Jami sería uno de los afectados por el hecho.

El exdirigente relató que hubo anomalías en el proceso, que no hay seriedad, neutralidad, ni transparencia para hacer las primarias en el cantón. “Hubo exceso de copias (de papeletas), en las actas los que votaban en el centro (de Saquisilí) fueron cambiados a diferentes comunidades y no sufragaron en el cantón. Es algo penoso, por eso hubo la reacción de la gente”, expresó.

Conoció que los dirigentes harán un llamado a los dos precandidatos para llegar a consensos para mantener la unidad del cantón. Estimó que esta tarde o mañana, 26 de julio, saldrá una resolución, pero no eso no implicará otra votación.

Desde Delegación Provincial de Cotopaxi del Consejo Nacional Electoral explicaron que las elecciones primarias de Pachakutik en esa provincia están previstas para el 5 de agosto, por lo que el proceso del 23 de julio en Saquisilí no contó con el acompañamiento técnico.