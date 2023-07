¿Se puede retomar el juicio político contra Guillermo Lasso?

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, se refirió a un eventual escenario donde se retome el juicio político contra Guillermo Lasso. Foto: Ministerio de Gobierno

Karina Sotalín (I)

Henry Cucalón, ministro de Gobierno, reaccionó este 5 de julio del 2023 contra la intención de que se reanude el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. El eventual escenario se plantea después de que se elijan a los asambleístas en las elecciones anticipadas del 20 de agosto.



"En esta agitación electoral, veo mucho fanatismo y pocas luces", dijo Cucalón en radio Quito. El 3 de julio el exasambleísta Esteban Torres, del Partido Social Cristiano (PSC), comentó en La Posta que el tema no sea ha conversado al interior de la organización política, pero cree que jurídicamente el juicio se puede retomar.



Cucalón resumió que la Asamblea Nacional fue disuelta en la mitad de un debate legislativo, no en la votación. Que no se llegó a ordenar la votación pues debe ser convocada con 48 horas de anticipación tras cerrar la intervención de los parlamentarios en el Pleno.



Torres asume que así como se suspendieron los plazos para las leyes y los procesos de fiscalización, los juicios políticos que se encontraban en la Comisión de Fiscalización no pueden desaparecer sino que todo se reactiva. "Lo mismo puede pasar con el juicio político".

El Ministro de Gobierno considera que es "una burla porque no les interesa la ley". Argumentó que el principio básico es la continencia de la causa. Es decir, "uno tiene que saber quién lo juzga, con qué lo juzga y la continuidad. Pero resulta ser que si yo que soy el acusado, ahora me cambian los acusadores, me cambian los actores y me siguen juzgando", criticó como ejemplo.

Para Cucalón, no se puede reanudar un debate cuyos integrantes que se registraron ya no están. Aunque hay algunos exlegisladores de la oposición que van por la reelección.

Calendario electoral

Después del sufragio del 20 de agosto y la presentación de los resultados, el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregará las credenciales a los asambleístas el 26 de octubre.

Luego de la segunda vuelta electoral, como prevé el la entidad, las credenciales para las dignidades de Presidente y Vicepresidente se entregarán el 30 de noviembre.



El funcionario del Ejecutivo recordó que legalmente debe haber un margen de 10 días entre la instalación de la nueva Asamblea y la posesión del nuevo Presidente. En ese escenario advirtió que si "por fanatismo propio o delegado, quieren hacer esta trafasía (engaño) por política, pues ante una coyuntura política, se lo prometo, recibirán una respuesta política". Aunque no especificó cuál sería.

Cucalón dijo que no se quiere adelantar a los hechos, pero insistió en que el día en que se retome el juicio habrá una respuesta política del Gobierno de Lasso en los pocos días que le resten antes de que asuma la próxima administración.

Sin embargo, Torres también mencionó que retomar el juicio contra Lasso dependerá de la composición política que tenga la nueva Asamblea y qué expectativa ciudadana exista sobre el que se concluya el juicio político en los 18 meses de gestión. "Pero jurídicamente, se puede" retomar el juicio, apuntó.

Mientras tanto, el actual Gobierno trabaja y así continuará hasta su último día, reiteró Cucalón. Añadió que se cumplirá con todas las formalidades y rigores democráticos, no descartó que se dé un informe a la Nación en el último día.

