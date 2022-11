Gobierno y Fenocin dialogaron sobre condonación de deudas

Reunión entre representantes del Gobierno y la Fenocin este 7 de noviembre. Foto: Twitter @MinGobiernoEc

El Ministerio de Gobierno y la Fenocin mantuvieron una reunión la tarde de este lunes 7 de noviembre del 2022 para abordar la condonación de deudas de hasta USD 10 000 en la banca pública.

En un comunicado emitido por esa Cartera de Estado se recogen las declaraciones de Andrés Sánchez, delegado del Banco de Desarrollo."Estamos trabajando en el desafío técnico de la condonación, en cumplimiento de la Ley, de manera responsable con los recursos económicos y compromisos crediticios", expresó.

La condonación de deudas fue uno de los acuerdos al que llegaron el Gobierno y las organizaciones indígenas como parte del alivio financiero.

El documento mencionado señala que BanEcuador "analiza esta medida para la posterior emisión de un Decreto Ejecutivo que proceda, por esta única ocasión, a la adopción de las condonaciones".

En este sentido el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo la mañana de este lunes que ya existe un borrador del Decreto para cumplir con la condonación de deudas.

“Hay una Ley que salió para combatir los efectos de la pandemia que establecía el techo de hasta USD 10 000 y eso fue refrendado en la mesa de diálogo. Todo proceso de condonación de deudas supone un riesgo moral, es decir que la gente se acostumbre a esta facilidad y no pague. Por eso es que tiene que hacerse de forma razonada”, explicó Jiménez en una entrevista en la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).

Se trata de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. Su artículo 196 dispone que las entidades financieras públicas condonen créditos o activos de préstamos de hasta USD 10 000. Esto consta en el acta final de acuerdos firmado con el Gobierno el 18 de julio, en la mesa de Banca pública y privada.

Gary Espinoza, dirigente de la Fenocin, reiteró que de no cumplirse este acuerdo organizaciones sociales se movilizarán en el país el 15 de noviembre. No obstante, esa marcha podía suspenderse dependiendo de los acuerdos a los que se haya llegado en la reunión de este lunes. Ambas partes no se han pronunciado al respecto.

La Fenocin es una de las tres organizaciones indígenas cuyos representantes están en la comisión de seguimiento, junto a delegados del Gobierno. Se encargan de coordinar la ejecución de los acuerdos alcanzados en las 10 mesas de diálogo.

