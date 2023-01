Autoridades del Gobierno acuden a la Asamblea por supuesta red de corrupción en empresas públicas

En la foto el secretario de la Administración, Iván Correa y el el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Foto: Cortesía

Roger Vélez

El secretario de la Administración, Iván Correa, llegó este miércoles 11 de enero del 2023 a la Comisión de Justicia de la Asamblea. Lo acompañaron el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fabián Pozo.

Correa fue llamado a comparecer a esta mesa como parte del inicio del proceso de control político respecto del caso denominado El Padrino, que alude a presuntos actos de corrupción en empresas públicas del Estado.

Iván Correa enfatizó que el Gobierno no ha cometido ni tiene ninguna estructura de corrupción y que "quienes presentan acusaciones, indicios, son los que deben presentar las pruebas".

A su vez, enfatizó que bajo ningún pretexto se puede afectar la honra de las personas. "Nadie en este país debe jugar con la honra ajena ni periodistas, ni funcionarios ni asambleístas ni nadie. Por lo tanto, creo que un audio reproducido por una persona que todos conocemos no prueba nada", sostuvo.

El Secretario de la Administración acotó que a la Fiscalía le corresponde "dar luces sobre las presuntas acusaciones, y sobre las difamaciones".

La sala resultó chica. Asambleístas del oficialismo, el correísmo y Pachakutik coparon la mesa en el Palacio Legislativo. Cuando todo terminó, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, calificó de "inoficiosa" a esta reunión, al insistir en que las acusaciones se basan en videos con voces distorsionadas.

"Aquí no estamos para coger la guía telefónica y hablar de todos los ciudadanos de la República. Aquí estamos para establecer si es que ha habido condiciones delictivas o de corrupción en algún instrumento público, y la respuesta es no. Y de lo que he visto el día de hoy ha sido una pérdida de tiempo", remarcó Jiménez a la prensa.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo (ID), ofreció una investigación "sin apasionamientos ni banderas políticas".

Anderson Boscán, periodista del medio digital La Posta, estuvo en la Comisión de Justicia. Foto: Cortesía

A su vez, Jaramillo dispuso notificar al resto de comisiones que se abstengan de abrir investigaciones paralelas porque no lo permite la ley Legislativa.

El presidente del Directorio de Empresas Públicas (Emco), Joaquín Ponce; el gerente de la Corporación General de Electricidad, Antonio Icaza; Hugo Aguiar, gerente de Petroecuador; y Oswaldo Rosero, gerente de Flopec, quienes también fueron convocados, se excusaron.

La Comisión abrió las comparecencias con Anderson Boscán, periodista del medio digital La Posta. Él reprodujo audios obtenidos por el medio sobre este caso con un esquema de fotografías de rostros y parte de una entrevista..

En uno de ellos se alude a Leonardo Cortázar, quien se identificaría como operador de los gobiernos de Rafael Correa, Lenin Moreno y contactos con el actual. Los asambleístas pidieron documentos que prueben las acusaciones, pero no los recibieron.

"Aquí no hay absolutamente nada. Solamente ha sido mostrar videos con voces distorsionadas en las cuales se ha pegado artificiosamente la cara de una persona y se les ha adjuntado algunas palabras", reaccionó el Ministro de Gobierno.

La Comisión dijo no haber logrado contactar a Cortázar. Tampoco a Danilo Carrera, cuñado del Primer Mandatario, quien ha negado estar involucrado. Los funcionarios del Gobierno remarcaron que ni Carrera ni Cortázar han colaborado con esta administración.

"Para el Gobierno, ese señor (Cortázar) no existe, nunca ha sido funcionario, nunca ha tenido contacto con nadie, nunca ha recibido ningún tipo de prebendas", puntualizó el ministro Francisco Jiménez.

El Secretario de la Administración enfatizó que Carrera no formó parte de una comitiva oficial que visitó al Gobierno de Estados Unidos el año pasado, aunque no precisó por qué apareció en una foto de dicha viaje que los asambleístas mostraron en la sesión.

