Gary Espinoza pide a Leonidas Iza que no se entrometa en la Fenocin

El Consejo Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (Fenocin) detalló este jueves 2 de marzo el motivo que ocasionó la división interna entre sus bases.

Miguen Ángel Sarango se declaró presidente de la Fenocin gracias al apoyo de una facción de la organización y decidieron destituir a Gary Espinoza de la presidencia.

En su molestia, Gary Espinoza dio una declaración pública desde la sede de la Fenocin en Quito. Ahí se dirigió a Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

“Señor Leonidas Iza, deje de estar entrometiéndose en la Fenocin, deje de estar empujando a Hatari Sarango para que nos divida. Respeto le pedimos a Leonidas Iza, somos una organización independiente. No se quiera meter la Fenocin al bolsillo, porque la Fenocin no se compra, no está en venta. La Fenocin es autónoma, no queremos que usted, señor Iza, quiera entrometer sus narices en nuestra organización, deje de estar entrometiéndose, interviniendo en nuestras bases”, dijo Espinoza.

División en las bases de la Fenocin

Tras 90 días de diálogos en 10 mesas técnicas con el Gobierno Nacional, tanto la Conaie, Fenocin y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), analizan convocar a nuevas manifestaciones.

Reclaman que los 218 acuerdos suscritos no se han ejecutado y quieren que los 10 puntos manifestados durante el paro de junio de 2022 se cumplan.

El 24 de febrero de 2023, la Conaie resolvió en un consejo ampliado en la Casa de la Cultura dejar las mesas de diálogo con el Gobierno y exigir la renuncia de Guillermo Lasso de la Presidencia.

Ese mismo día, Sarango se reunió en el mismo predio con un grupo de activistas y exdirigentes de la Fenocin como Franklin Columba y Santos Villamar, para destituir a Gary Espinoza.

Ante esto, Espinoza denunció en sus declaraciones de este jueves 2 de marzo que Sarango fue expulsado del Consejo Ejecutivo el 12 e febrero de 2023 por promover “actos divisionistas, de odio y racismo” y por ser funcionario público, lo que está prohibido en los estatutos internos de la Fenocin.

Hatari Sarango es analista de vinculación en la Universidad Intelectual de Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi y tiene un salario de USD 1 200.

“Empezaron una persecución en contra de Gary Espinoza, en la que está detrás Hatari Sarango, empleado de la Universidad de la Conaie. Leonidas Iza quiere tomarse la Fenocin para tenerla en el bolsillo”, manifestó Espinoza.

No quiso firmar el acta de paz en el paro

Gary Espinoza fue el único dirigente de los movimientos indígenas que no quiso firmar el Acta de paz, que promovió la Confederación Episcopal Ecuatoriana (CEE), en su papel de mediadora, para poner fin a los 18 días del paro nacional, el 30 de junio de 2022.

“¿Se acuerdan de que no quise firmar (el acta de la paz)? No era porque soy radical. No era capricho… No quise firmar, y que se sepa de una vez, porque Leonidas Iza, la noche anterior, se había reunido con el Gobierno entre gallos y medianoche y tenían un acta redactada, lista para que yo firme. ¿Cómo iba a firmar un acta en la que no había participado? ¿Cómo iba a firmar un acta en la que se habían excluido los planteamientos de la Fenocin?”, dijo Espinoza.

Espinoza afirmó que en esa reunión que tuvo Leonidas Iza con el Gobierno también participó Sarango sin autorización, además criticó que en documento no constaban los pedidos que impulsaba la Fenocin.

La Fenocin pedía al Gobierno Nacional la condonación de deudas en la banca pública de hasta USD 10 000, la construcción de caminos vecinales o fomentar créditos productivos para el sector agricultor y campesino.

Movilizaciones para el 8 de marzo

Durante sus declaraciones, Gary Espinoza subrayó que para el 8 de marzo no se prepara un paro nacional. Serán manifestaciones que iniciaran a las 15:00 e Quito y son para reivindicar los derechos de las mujeres.

“No es un paro, es una marcha nacional por las mujeres. No hemos convocado a un paro”, dijo Gary.

El dirigente tampoco descartó que en un futuro se produzcan reuniones con los líderes de la Conaie y Feine para definir acciones en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso.

Ante las declaraciones de Gary Espinoza, Hatari Sarango decidió responderle a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

“Gary, la Fenocin no es una hacienda, es una organización intercultural. Con el apoyo de las organizaciones fundadoras de la Fenocin seguiré encabezando la presidencia. El pueblo ya no te reconoce, te quedaste solo igual que tu presidente Lasso”. Dijo Sarango.

La Conaie y la Feine han decidido mantenerse al margen y no han respondido a las afirmaciones de Gary Espinoza.

