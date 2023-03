¿Movimientos indígenas se unirán a movilización de la Conaie?

Los movimientos indígenas esperan reunirse con sus bases para adoptar decisiones de apoyar una supuesta movilización. Hay criterios divididos. Foto: Modesto Moreta/ EL COMERCIO

Modesto Moreta

Los movimientos indígenas de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi mantienen criterios divididos ante una nueva movilización en Ecuador.

Mientras unos respaldan la medida de hecho por un supuesto incumplimiento de los acuerdos con el Gobierno, otros no apoyan ir a una protesta.

Según los dirigentes, las pérdidas económicas de junio del 2022 no solo afectaron al sector productivo, industrial y empresarial, sino al campesino y al agricultor debido a que dejó de comercializar sus productos en los mercados.

Las protestas de junio pasado dejaron pérdidas económicas por USD 1 115 millones, de acuerdo con un informe difundido por el Banco Central del Ecuador (BCE).

Otro grupo espera reunirse con las bases en los próximos días para analizar y definir si es o no factible ir a nuevas manifestaciones.

Sin embargo, las organizaciones se mantendrán en reuniones y en sesiones permanentes en sus territorios.

En las provincias de la Sierra centro, que aglutinan a más de 450 Organizaciones de Segundo Grado (OSG) y ocho pueblos cobijados bajo los movimientos indígenas de Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi, aún no hay decisiones.

MITA no apoya una nueva movilización

En el Movimiento Indígena de Tungurahua con sede en Atocha (MITA) no comparten la idea de ir a una nueva paralización.

Esta organización aglutina a más de 40 000 personas agrupadas en las OSG y es parte de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

Jorge Chagmana, presidente del MITA, se mostró contrario a una nueva movilización. Para él no es procedente respaldar otra medida de hecho, debido a que enfrenta una acción judicial en su contra, como resultado de las protestas de junio pasado.

El dirigente argumentó que la economía de los pueblos campesinos e indígenas que integran el MITA está afectada y aún no han logrado recuperarse. “No se ha decidido ir a un paro nacional, no hay consenso luego que abandonamos las reuniones de las mesas técnicas por el incumplimiento del presidente Guillermo Lasso”.

Chagmana dijo que en Tungurahua aún no hay un acuerdo para efectuar una movilización. Aseveró que es complicado y difícil organizar un levantamiento porque provocó pérdidas económicas e incluso humanas. Esperarán las nuevas reuniones con los dirigentes de la Fenocin y sus filiales.

Está molesto debido a que el Gobierno no ha cumplido los acuerdos ofrecidos en los 10 puntos planteados y los 218 puntos estratégicos no tienen un avance.

Comich socializa en las comunidades

Fernando Guamán, presidente de la Confederación de Movimiento Indígena de Chimborazo (Comich) señala que como dirigente no adopta decisiones personales, sino que se consulta a las bases integradas por 32 OSG.

El joven dirigente afirmó que por el momento no se ha resuelto ir a un paro o levantamiento. “Estamos socializando en las comunidades y cabildos los motivos del por qué nos alejamos de las mesas de diálogo. Solo cuando haya una decisión colectiva, estaremos como dirigentes para dirigir a las bases”.

El 11 de marzo, las OSG se reunirán en un consejo ampliado de la Comich para analizar y adoptar medidas frente a lo ocurrido con el Gobierno. Mantienen asambleas y sesiones permanentes.

Guamán aseguró que están convencidos que toda lucha y movilización han ayudado a que se respete sus derechos. “Ninguno de los derechos que contempla la Constitución es gracias a la voluntad de los gobiernos, sino es el resultado de los levantamientos”.

Molestos por la falta de acuerdos

En las 120 organizaciones y cuatro pueblos que integran el Movimiento Indígena de Tungurahua (MIT) aún no hay acercamientos de la dirigencia.

Hay molestia ante el incumplimiento del Ejecutivo en temas como la focalización del precio de los combustibles y otros puntos.

Para Segundo Poalasín, presidente del MIT, en los próximos días se congregarán las bases del movimiento a través de un consejo ampliado. Ahí comunicarán sobre el retiro de las mesas de negociación con el Gobierno.

Tungurahua solicitó en la reunión en Quito, con dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que se mantenga la calma y en sesiones permanentes en los territorios. “Nos molesta que no se haya cumplido con los acuerdos suscritos y más aún que ingresan a los territorios de la Amazonía, sin una consulta previa, para hacer minería”.

Mientras que Antonio Chachipanta, presidente de la Federación de Organizaciones, Pueblos Indígenas Evangélicos de Tungurahua (AIET), aseveró que las 120 OSG están en reuniones y análisis permanentes de lo que ocurre y luego se adoptarán decisiones.

“Cuando un Gobierno no cumple los 218 acuerdos, no está incumpliendo con los dirigentes, sino con el pueblo ecuatoriano. Hay un resentimiento porque no hay voluntad política”, agregó Chachipanta.

Organizaciones en asambleas territoriales

Alberto Ainaguano, presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), manifestó que tras la asamblea efectuada el 17 de febrero, de su organización llegaron con las propuestas a la asamblea ampliada de la Conaie.

Luego de 10 horas de debate y análisis concluyeron que no se llegó al 10% del cumplimiento de los acuerdos. “No es una decisión de los dirigentes, sino de los pueblos y nacionalidades de retirarse de las mesas de seguimiento con el Gobierno. No se diga que el movimiento indígena quiere paralizar el país”.

Los dirigentes acordaron mantenerse en asambleas territoriales y estar atentos a lo que suceda con el Gobierno Nacional y la Asamblea.

Ainaguano manifestó que hay la capacidad organizativa en toda la Sierra Andina, desde el Pueblo Pasto hasta el pueblo Palta, en Loja, para movilizar a su gente si es que así se decide.

Visita nuestros portales: