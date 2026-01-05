Gabriela Rivadeneira será candidata a presidir la Revolución Ciudadana

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Gabriela Rivadeneira, expresidente de la Asamblea, será candidata a presidir el movimiento político Revolución Ciudadana (RC), según anunció el expresidente Rafael Correa, este lunes 5 de enero de 2026.

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La candidatura de Gabriela Rivadeneira para presidir la Revolución Ciudadana

El expresidente Rafael Correa anunció que Gabriela Rivadeneira, quien vive en México bajo la figura de asilada desde 2020, será candidata para presidir la Revolución Ciudadana (RC).

La Convención Nacional del movimiento fue convocada por la actual presidenta, Luisa González, para el 17 de enero en Manta.

Allí, la organización política elegirá a sus nuevas autoridades.

Correa dijo que esta es una “gran noticia” y le dio su respaldo a Rivadeneira.

El anuncio se dio horas después de que el exviceministro, Felipe Vega de la Cuadra, declinara.

El motivo por el que Felipe Vega declinó su candidatura a presidir la Revolución Ciudadana y la reacción de Rafael Correa

Felipe Vega comunicó la decisión a través de las redes sociales y dijo que responde a ataques incesantes e infames que, a su criterio, superaron todo límite y afectaron incluso a su familia.

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El exfuncionario indicó que su retiro busca poner fin a la polémica surgida tras su invitación por parte del expresidente Rafael Correa para postularse al cargo.

“Fui invitado a ser candidato a la presidencia de la RC5 por Rafael Correa, lo asumí con empeño. Sin embargo, ante los ataques incesantes e infames que ya superaron todo límite, he resuelto retirarme para terminar con la polémica. Sigo desde la militancia”, manifestó.

Fui invitado a ser candidato a la presidencia de la RC5 por Rafael Correa, lo asumí con empeño, sin embargo, ante los ataques incesantes e infames que ya superaron todo límite, he resuelto retirarme para terminar con la polémica. Sigo desde la militancia. HLVS @MashiRafael — Felipe Vega de la Cuadra (@felipevegadelac) January 5, 2026

Reacción de Rafael Correa

El expresidente Rafael Correa lamentó públicamente la decisión y mencionó el perfil de Vega como el de un aspirante.

“Yo mismo le pedí a Felipe que participara. Lamento mucho su decisión. Era un gran candidato”, dijo Correa en su cuenta de X.

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Correa agregó: “Me cuenta que se han metido hasta con su familia. ¡Hasta cuándo! Un fuerte abrazo a él y a su esposa, Sol. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Yo mismo le pedí a Felipe que participara. Lamento mucho su decisión. Era un gran candidato.

Me cuenta que se han metido hasta con su familia.

¡Hasta cuándo!

Un fuerte abrazo a él y a su esposa Sol.

¡Hasta la victoria siempre!✊🏼 https://t.co/zN4iVzoAHi — Rafael Correa (@MashiRafael) January 5, 2026

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