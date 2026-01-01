Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La Revolución Ciudadana (RC), lista 5, activó su calendario interno y convocó de forma oficial a su Convención Nacional 2026. El encuentro marcará el inicio del proceso de elecciones internas para renovar los organismos de dirección nacional del movimiento para el período 2026-2028, además de abrir el debate sobre reformas a su Régimen Orgánico.

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Revolución Ciudadana convoca a su Convención Nacional 2026 para renovar su dirigencia

La cita política se desarrollará los días 17 y 18 de enero de 2026, con sede en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Aunque el punto físico será esa ciudad, la modalidad de participación y votación será virtual y representativa, a través de la plataforma tecnológica AppRC5.

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Convención Nacional de la Revolución Ciudadana, fechas y modalidad

De acuerdo con la convocatoria firmada por Luisa González, presidenta nacional del movimiento, la Convención se realizará mediante delegadas y delegados previamente electos. Estos representantes deberán registrarse en la plataforma AppRC5 dentro del período fijado en el calendario electoral interno.

La elección será por lista cerrada, lo que implica que las y los votantes respaldarán planchas completas y no candidaturas individuales. El mismo mecanismo se aplicará para aprobar o rechazar las reformas al Régimen Orgánico del movimiento.

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Elecciones internas RC 2026, cargos que se renovarán

Durante la Convención se definirán las principales autoridades nacionales de la Revolución Ciudadana. Entre las dignidades a elegir constan la Presidencia y Vicepresidencia Nacional, la Secretaría Ejecutiva y la Responsable Económica.

También se renovarán los integrantes de varias secretarías estratégicas, como Organización y Acción Política, Comunicación y Marketing, Asuntos Internacionales, Juventudes, Mujeres y Diversidades, y Pueblos y Nacionalidades Indígenas, Afrodescendientes y Montubios. Cada una contará con tres representantes. A esto se suman el Consejo de Disciplina y Ética, la Defensoría de los Adherentes Permanentes y el Órgano Electoral Central.

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Reformas al Régimen Orgánico, el otro eje del encuentro

El primer día de la Convención estará dedicado al análisis político y a la discusión de las reformas al Régimen Orgánico. El segundo día se centrará en la votación de dichas reformas y en la elección de las nuevas autoridades nacionales.

Solo podrán votar las y los adherentes permanentes acreditados como delegados, que cumplan con sus obligaciones económicas y normativas, y que consten debidamente registrados en la plataforma digital.

Dónde consultar el calendario y la normativa oficial

La Revolución Ciudadana informó que el calendario electoral, los requisitos de inscripción y la normativa aplicable se encuentran disponibles en su página web oficial y en la plataforma AppRC5.

El Órgano Electoral Central será el encargado de emitir las disposiciones necesarias para garantizar el desarrollo del proceso interno.