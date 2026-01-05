Felipe Vega declina su candidatura a presidir la Revolución Ciudadana; Rafael Correa reacciona

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Felipe Vega de la Cuadra, exviceministro y psicólogo, declinó este lunes 5 de enero de 2026 su candidatura para presidir la Revolución Ciudadana (RC); Rafael Correa, quien le invitó, reaccionó la decisión de su exfuncionario.

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El motivo por el que Felipe Vega declinó su candidatura a presidir la Revolución Ciudadana y la reacción de Rafael Correa

A pocos días de que se realice la Convención Nacional, Felipe Vega de la Cuadra, exviceministro y psicólogo, anunció su declinación a la candidatura para la presidencia del movimiento correísta, Revolución Ciudadana (RC).

El movimiento del correísmo tiene previstas sus elecciones internas para los días 17 y 18 de enero, en Manta.

Ataques y retiro de la candidatura

Vega comunicó la decisión a través de las redes sociales y dijo que responde a ataques incesantes e infames que, a su criterio, superaron todo límite y afectaron incluso a su familia.

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El exfuncionario indicó que su retiro busca poner fin a la polémica surgida tras su invitación por parte del expresidente Rafael Correa para postularse al cargo.

“Fui invitado a ser candidato a la presidencia de la RC5 por Rafael Correa, lo asumí con empeño. Sin embargo, ante los ataques incesantes e infames que ya superaron todo límite, he resuelto retirarme para terminar con la polémica. Sigo desde la militancia”, manifestó.

Fui invitado a ser candidato a la presidencia de la RC5 por Rafael Correa, lo asumí con empeño, sin embargo, ante los ataques incesantes e infames que ya superaron todo límite, he resuelto retirarme para terminar con la polémica. Sigo desde la militancia. HLVS @MashiRafael — Felipe Vega de la Cuadra (@felipevegadelac) January 5, 2026

Reacción de Rafael Correa

El expresidente Rafael Correa lamentó públicamente la decisión y mencionó el perfil de Vega como el de un aspirante.

“Yo mismo le pedí a Felipe que participara. Lamento mucho su decisión. Era un gran candidato”, dijo Correa en su cuenta de X.

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Correa agregó: “Me cuenta que se han metido hasta con su familia. ¡Hasta cuándo! Un fuerte abrazo a él y a su esposa, Sol. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Yo mismo le pedí a Felipe que participara. Lamento mucho su decisión. Era un gran candidato.

Me cuenta que se han metido hasta con su familia.

¡Hasta cuándo!

Un fuerte abrazo a él y a su esposa Sol.

¡Hasta la victoria siempre!✊🏼 https://t.co/zN4iVzoAHi — Rafael Correa (@MashiRafael) January 5, 2026

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