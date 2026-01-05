Felipe Vega declina su candidatura a presidir la Revolución Ciudadana; Rafael Correa reacciona

Felipe Vega de la Cuadra expresó el motivo para desistir de la candidatura a presidir la Revolución Ciudadana (RC), tras invitación de Rafael Correa.

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Felipe Vega de la Cuadra, exviceministro y psicólogo, declinó este lunes 5 de enero de 2026 su candidatura para presidir la Revolución Ciudadana (RC); Rafael Correa, quien le invitó, reaccionó la decisión de su exfuncionario.

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El motivo por el que Felipe Vega declinó su candidatura a presidir la Revolución Ciudadana y la reacción de Rafael Correa

A pocos días de que se realice la Convención Nacional, Felipe Vega de la Cuadra, exviceministro y psicólogo, anunció su declinación a la candidatura para la presidencia del movimiento correísta, Revolución Ciudadana (RC).

El movimiento del correísmo tiene previstas sus elecciones internas para los días 17 y 18 de enero, en Manta.

Ataques y retiro de la candidatura

Vega comunicó la decisión a través de las redes sociales y dijo que responde a ataques incesantes e infames que, a su criterio, superaron todo límite y afectaron incluso a su familia.

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El exfuncionario indicó que su retiro busca poner fin a la polémica surgida tras su invitación por parte del expresidente Rafael Correa para postularse al cargo.

“Fui invitado a ser candidato a la presidencia de la RC5 por Rafael Correa, lo asumí con empeño. Sin embargo, ante los ataques incesantes e infames que ya superaron todo límite, he resuelto retirarme para terminar con la polémica. Sigo desde la militancia”, manifestó.

Reacción de Rafael Correa

El expresidente Rafael Correa lamentó públicamente la decisión y mencionó el perfil de Vega como el de un aspirante.

“Yo mismo le pedí a Felipe que participara. Lamento mucho su decisión. Era un gran candidato”, dijo Correa en su cuenta de X.

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Correa agregó: “Me cuenta que se han metido hasta con su familia. ¡Hasta cuándo! Un fuerte abrazo a él y a su esposa, Sol. ¡Hasta la victoria siempre!”.

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