Con estas frases, los candidatos a alcalde de Quito se enfrentaron en el debate

Una "estrategia Bukele" contra la inseguridad, el uso de inteligencia artificial y “del dron no te escapas ladrón” son algunas ideas que quedaron en el aire tras el debate de los 12 candidatos a alcalde de Quito. Además, los aspirantes aprovecharon el espacio para ataques personales a sus rivales.

Los candidatos, a los que se dividió en dos grupos, tuvieron 60 segundos cada uno para presentar sus propuestas. Seguridad, economía, medioambiente y administración local fueron los temas abordados.

Un espacio adicional de 15 segundos tuvieron para interpelar a sus adversarios. No lo emplearon para refutar sus propuestas, la viabilidad o el financiamiento, sino para los ataques personales.

En el primer grupo intervinieron Natasha Rojas, del Partido Unidad Popular; Pablo Ponce, de la Izquierda Democrática; Luisa Maldonado, de Avanza; Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana; Jéssica Jaramillo, del movimiento Todos; y Andrés Páez, de la alianza Quito vuelve.

Rojas lanzó algunos dardos a Ponce por su trayectoria como concejal de la ciudad. En contraparte, ella fue señalada por haber participado de las violentas protestas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que causaron destrozos en Quito.

Las acusaciones de corrupción subieron de tono en el segundo grupo. Allí intervinieron Jorge Yunda, de la alianza Juntos por la Gente; María José Carrión, del movimiento Amigo; Omar Zevallos, de Centro Democrático; Patricio Alarcón, de la alianza Orden y seguridad para Quito; Luz Elena Coloma, de la alianza Va por tii; y Pedro José Freire, por la Alianza Uio.

Carrión y Coloma lanzaron dardos contra Yunda, quien enfrenta un proceso judicial y pretende regresar al puesto del que fue removido al cabo de menos de un año.

Estas fueron las frases más sonadas

“Señor Yunda, ¿a usted le parece que una persona que tiene un grillete puede liderar la lucha contra la delincuencia, que es el peor flagelo que tiene en este momento Quito?”. María José Carrión.

“¿Sabe por qué llevo el grillete? Por salvar decenas de miles de vidas. Este grillete no tengo por coimas ni por sobornos ni por venta de puestos ni por diezmos, señora Carrión, exasambleísta, que usted sí tuvo este problema”. Jorge Yunda.

“No vamos a permitir que Quito se ‘yunda’. El próximo 5 de febrero tenemos una gran oportunidad para sacar adelante a esta ciudad”. Luz Elena Coloma.

“Qué pena, señora Coloma que usted se burle de mi apellido. Yo me apellido Yunda. Para su información, Quito está ‘yundido’ hace rato, parece que no ha revisado las encuestas y la gente en la calle me dice: ‘Ayúndanos’ de las señoras que están 20 años y no han hecho. Yo en nueve meses hice más que usted”. Jorge Yunda.

“Me parece una bajeza, del candidato Yunda, referirse a mi hijo. Mi hijo trabajó en la compañía Geinco desde antes de que tú seas alcalde y yo sea concejal, y es una víctima más. No le han pagado los sueldos de los últimos meses, todavía no le liquidan lo que le corresponde, pero lo más importante de esto: mi hijo está en la casa, no está prófugo”. Omar Zevallos.

“Más de 20 años (en el Municipio), seis alcaldes a la postre y ahora, ¿sí tiene soluciones para la seguridad? Bueno, el Gobierno que nos ha fallado a todos es el que te auspicia, ¿qué vas a hacer ahora? (…) Campañas millonarias, nosotros no tenemos padrinos”. Pedro José Freile a Luz Elena Coloma.

“Mi experiencia de servicio deja resultados absolutamente concretos en el ámbito de la legislación y de la fiscalización, que es en el cual un concejal actúa”. Luz Elena Coloma.

“Yo he luchado contra las mafias y logré sacar a un Alcalde corrupto. ¿Cómo vas tú a luchar contra el narcotráfico, si hay políticos y alcaldes vinculados?”. Jéssica Jaramillo a Pabel Muñoz.

“A las mafias, al narcotráfico, hay que desterrarlos de la economía, de todo ámbito. Quito es la segunda ciudad, después de Manta, donde los chicos empiezan a consumir droga a más temprana edad. Este también tiene que ser combatido”. Pabel Muñoz.

“Defender a Quito, lo he dicho, es estar junto al pueblo. Jamás estaré de acuerdo con los destrozos, pero siempre contarán con mi participación”, Natasha Rojas.



“¿Va a seguir pidiendo diezmos como lo hizo en la Empresa de pasajeros de Quito? Jéssica Castillo a Andrés Páez.

“Si es que alguien me formula una acusación, tengan la valentía de ir a la Fiscalía y formalizar una acusación no traer una fotocopia para difamarme”. Andrés Páez.

'Perlas' sobre inseguridad

“A la Policía Metropolitana, la pondré a trabajar por la seguridad y la sacaré de debajo de los semáforos”. Natasha Rojas.

“Nuestro Plan Bukele para Quito es un plan que viene con asesoría estratégica”. María José Carrión.

“Por eso nuestro plan, con (el presidente Nayib) Bukele con la República del Salvador formalmente y con otro tipo de asistencias y colaboración y asesorías locales”. Pedro José Freile.

“Nosotros utilizaremos la tecnología para prevenir el delito, para vigilar de mejor manera, para controlar los espacios más riesgosos de la ciudad, en el proyecto: del Dron no te escapas, ladrón”. Luz Elena Coloma.

