El Foro por la Democracia cuestionó la emisión del Decreto Ejecutivo 153, firmado el 20 de septiembre de 2025 por el presidente Daniel Noboa, con el que nuevamente se convoca a una Asamblea Constituyente por fuera de lo dispuesto en la Constitución. En un comunicado, el grupo advirtió que este nuevo acto “rompe con los principios básicos del Estado de Derecho” y anunció la presentación de una acción de inconstitucionalidad.

Decretos 148 y 153 en la mira del Foro por la Democracia

El Foro recordó que el Decreto Ejecutivo 148, emitido un día antes con el mismo propósito, fue suspendido provisionalmente por la Corte Constitucional tras la admisión de medidas cautelares en cinco acciones de inconstitucionalidad.

En lugar de esperar la resolución de esas causas, el Ejecutivo expidió un nuevo decreto con el mismo contenido y finalidad.

El Ecuador necesita soluciones urgentes, pero nunca al precio de destruir las bases institucionales de la República.



El Ecuador necesita soluciones urgentes, pero nunca al precio de destruir las bases institucionales de la República.

Quienes integramos el Foro por la Democracia seguiremos vigilantes.

Para la organización, esta sucesión de actos confirma “un patrón de vulneración constitucional” y revela la intención del Gobierno de insistir en un camino contrario al orden jurídico.

Argumentos de inconstitucionalidad

El comunicado señala que la Constitución vigente es clara en el artículo 436, que atribuye exclusivamente a la Corte Constitucional la calificación de toda consulta popular. En ese marco, convocar a una Asamblea Constituyente sin dicho control “es un fraude a la Constitución y un grave atentado contra la separación de poderes”.

Desde el punto de vista jurídico, el Foro sostiene que el Decreto 153 constituye un acto ultra vires, porque el Presidente actúa más allá de las facultades que le otorga la Carta Magna, arrogándose competencias que no le corresponden.

En un Estado constitucional, este tipo de actos son nulos de pleno derecho, porque violan el principio de legalidad que limita el poder.

Defensa de la separación de poderes

El Foro subrayó que la separación de poderes “no es un adorno institucional, sino el pilar de una República”. Rechazó que cualquier autoridad concentre en sí misma facultades que corresponden a órganos distintos, y recordó que lo que está en juego con la consulta no es un trámite, sino la vigencia de la democracia constitucional.

Finalmente, la organización reafirmó que “un proceso electoral en marcha no puede, bajo ningún concepto, ser utilizado como excusa para destituir, reemplazar o limitar a los jueces de la Corte Constitucional”.

Según el comunicado, la independencia de la Corte es lo que asegura que los derechos ciudadanos estén protegidos y que el poder político no quede sin control.

Corte Constitucional

