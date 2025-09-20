La Corte Constitucional informó el 19 de septiembre de 2025 que admitió a trámite cinco acciones de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto Ejecutivo Número 148, emitido por Daniel Noboa, con el que se convocaba a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente sin control previo de constitucionalidad.

Más noticias

Admisión de causas y medidas cautelares de la Corte Constitucional sobre la Asamblea Constituyente

El alto tribunal indicó que sus tres Salas de Admisión resolvieron admitir las cinco acciones (127, 128, 129, 130 y 131-25-IN) y aceptar la solicitud de medidas cautelares. Esto implica la suspensión provisional de los efectos del Decreto 148 mientras se resuelve el fondo de las causas.

Según la Corte, estas medidas cautelares son temporales y buscan garantizar que cualquier propuesta de reforma o cambio constitucional se realice siguiendo los procedimientos que establece la Norma Suprema. El objetivo es que la voluntad popular se exprese libremente, de forma informada y dentro de la ley.

#BoletínCC| La Corte Constitucional admite acciones de inconstitucionalidad contra el Decreto 148, dispone suspensión provisional de sus efectos y rechaza toda forma de intimidación. pic.twitter.com/UJvrJ8Gk9W — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 20, 2025

Defensa de la Constitución y la democracia

En su comunicado, la Corte reiteró que respetar la Constitución es defender la democracia y proteger el derecho de cada ciudadano a vivir en un país donde las reglas sean claras y respetadas.

Asimismo, rechazó cualquier intento de intimidación que pretenda alterar el curso de la justicia, tras una amenaza de bomba que obligó a evacuar de manera preventiva su edificio en Quito.

El organismo enfatizó que sus decisiones se adoptan en estricto respeto a la Constitución y la ley, con el propósito de evitar efectos irreversibles que puedan poner en riesgo la democracia.

También aclaró que no busca un bloqueo institucional ni una confrontación política, sino garantizar que el debate ciudadano sobre posibles cambios constitucionales se realice conforme al marco legal.

Compromiso con independencia y transparencia

La Corte aseguró que no es enemiga del pueblo, sino guardiana de los derechos y de la democracia. En ese sentido, subrayó que continuará el análisis de las acciones de inconstitucionalidad con independencia, celeridad y transparencia.

El Pleno del organismo emitirá una decisión definitiva en su momento, escuchando a todas las partes y garantizando el derecho a la defensa.

Información extra: Corte Constitucional

Te recomendamos