La Corte Constitucional se pronunció mediante un comunicado oficial este 19 de septiembre de 2025 sobre la propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente. El organismo recordó que ya existen varias demandas de inconstitucionalidad en trámite y reafirmó su rol como máximo intérprete de la norma suprema.

Ecuador como Estado constitucional y democrático

El organismo subrayó que el país es un Estado constitucional y democrático. Recordó que todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la ley y al orden constitucional.

Destacó que la fortaleza de la democracia se basa en el respeto a las normas que protegen las libertades y derechos de todos los ciudadanos.

IMPORTANTE | La Corte Constitucional recuerda a la ciudadanía y a todas las autoridades del país: Toda propuesta de convocatoria a Asamblea Constituyente debe respetar la Constitución y los mecanismos de control constitucional.#ProtegemosDerechos pic.twitter.com/LS2verJxDt — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 19, 2025

Actuación de las instituciones del Estado

La Corte señaló que las instituciones públicas deben actuar únicamente dentro del marco de sus competencias, ejerciendo solo las atribuciones que la Constitución y la ley les confieren.

Este principio, que resguarda a la ciudadanía frente a decisiones arbitrarias, constituye un pilar esencial del Estado de derecho.

El comunicado enfatiza que el respeto a la ley es una responsabilidad compartida, pues toda autoridad pública responde por el cumplimiento de sus obligaciones.

Compromiso con la democracia y la participación ciudadana

El pronunciamiento reiteró que la Corte cumple un rol de garante de la Constitución y que sus decisiones son vinculantes y de obligatorio cumplimiento.

Asimismo, aseguró que respeta las iniciativas de modificación constitucional, siempre que estas se ajusten a los procedimientos previstos en el sistema jurídico.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a la prudencia y exhortó a las autoridades, actores políticos y sociales a conducir sus actuaciones dentro de la institucionalidad, en beneficio del país.

Información extra: Asamblea Constituyente

