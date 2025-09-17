La consulta popular impulsada por el presidente Daniel Noboa contará, por ahora, con solo dos preguntas y media, luego de que la Corte Constitucional (CC) emitiera el dictamen sobre aquellas que estaban pendientes de aprobación del primer paquete enviado semanas atrás. El Presidente envió el martes 9 de septiembre de 2025 las nuevas preguntas para la consulta popular y referendo a la Corte Constitucional (CC).

Más noticias

Las aprobaciones de la Corte Constitucional sobre la consulta popular

En un dictamen emitido la noche del lunes 15 de septiembre, la CC dio luz verde a los considerandos y a la pregunta de la enmienda al artículo 327 de la Constitución, que regula la contratación por horas en el sector turístico.

Sin embargo, la Corte negó la propuesta de enmienda al artículo 118, que buscaba reducir el número de legisladores, argumentando que estaba mal redactada.

Por otra parte, aceptó el texto de los considerandos y la pregunta sobre la reforma parcial al artículo 110, orientada a eliminar el financiamiento estatal para el funcionamiento de los partidos políticos, pero rechazó la eliminación del financiamiento estatal de la propaganda electoral, regulada en el artículo 115, por afectar la equidad electoral.

Es decir, aprobó solo la mitad de las propuestas sobre financiamiento político.

A estas preguntas se suma la ya aprobada sobre la reforma parcial al artículo 5, que permite la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano.

El presidente Noboa señaló que la consulta popular podría realizarse el 30 de noviembre de 2025. La Corte aún no se pronuncia sobre un último paquete de siete preguntas, entre reformuladas y nuevas, por lo que estas no entrarían en esa elección.

Envío de nuevas preguntas a la Corte Constitucional

La tarde del 16 de septiembre, Noboa remitió a la CC el texto corregido de la enmienda sobre la reducción de asambleístas y, además, presentó un nuevo paquete de siete preguntas para referéndum y consulta popular, anunciados para el 30 de noviembre.

El bloque incluye temas penales, políticos, jurisdiccionales y económicos.

Nuevas preguntas de referéndum

¿Está usted de acuerdo con crear un registro con aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación contra niñas, niños y adolescentes; con la finalidad exclusiva de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con que la Corte Constitucional solo pueda declarar la inconstitucionalidad de leyes presentadas por el Presidente de la República, decretos de estado de excepción o propuestas de consulta popular de iniciativa presidencial, cuando al menos seis de sus nueve jueces están de acuerdo, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación, mediante procedimientos especiales y expeditos, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Cpccs e implementar procesos públicos que garanticen la participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el Cpccs, enmendando la Constitución conforme al anexo de la pregunta?

#Noboa volvió a enviar a la #Corte la propuesta para reducir el número de asambleístas https://t.co/wrCc8tXQUt pic.twitter.com/J26NWyDR24 — El Comercio (@elcomerciocom) September 17, 2025

Nuevas preguntas de consulta popular

¿Está usted de acuerdo con permitir el funcionamiento de salas de juego y casinos dedicados a juegos de azar en hoteles categorizados con cinco estrellas, conforme la Asamblea Nacional lo regule mediante ley, según el anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma y/o medio, de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública (como peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito), conforme el anexo de la pregunta? ¿Está usted de acuerdo con que se expida una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que incluya la organización, funcionamiento y los procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte Constitucional, conforme el anexo de la pregunta?

Información extra: Corte Constitucional

Te recomendamos