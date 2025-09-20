El Consejo Nacional Electoral (CNE) resolvió este sábado 20 de septiembre de 2025 declarar el inicio del proceso electoral del referendo 2025. Con cuatro votos a favor, el Pleno aprobó que los ecuatorianos sean convocados a las urnas para pronunciarse sobre dos reformas parciales a la Constitución.

La propuesta de Asamblea Constituyente, planteada por el presidente Daniel Noboa en el Decreto Ejecutivo 148, no se trató, debido a las medidas cautelares emitidas por la Corte Constitucional.

Durante la sesión, los consejeros José Merino, Elena Nájera, Enrique Pita y la presidenta Diana Atamaint votaron a favor de la resolución. Con ello, el organismo declaró el inicio del período electoral y del proceso electoral para el referendo 2025.

La decisión obliga al CNE a elaborar el calendario y notificar a las entidades correspondientes. La convocatoria será publicada en el Registro Oficial y difundida en los medios de comunicación.

Corte Constitucional suspendió el Decreto 148 de la Constituyente

La noche del viernes 19 de septiembre, la Corte Constitucional admitió a trámite cinco demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 148, con el que el presidente Noboa buscaba convocar a una Asamblea Constituyente.

En algunos expedientes se negó la suspensión provisional, pero en otros sí se concedieron medidas cautelares. Con esto, los artículos principales del decreto quedaron suspendidos de forma provisional hasta que los jueces resuelvan en firme.

Por esa razón, el Pleno del CNE decidió no tratar el Decreto 148 y limitar su resolución a los decretos 147 y 149.

En su resolución, el organismo electoral señaló que considera indispensable que la Corte Constitucional se pronuncie con rapidez sobre las medidas cautelares y la validez del Decreto 148.

Según el CNE, esto permitirá optimizar los recursos y, de ser procedente, unificar los procesos electorales.

Preguntas del referendo 2025 aprobadas por el CNE

Las preguntas que se someterán a consulta son las siguientes:

Bases militares extranjeras

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución? Financiamiento estatal a partidos políticos

¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución?

Ambas preguntas serán respondidas con un “Sí” o un “No” en la papeleta.