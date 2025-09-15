La Corte Constitucional se pronunció sobre tres preguntas propuestas por Daniel Noboa para el referendo. Además, se refirió a la declaratoria de estado de excepción en seis provincias del país.

Más noticias

Corte Constitucional se pronunció a tres preguntas para el referendo

La Corte Constitucional emitió este lunes 15 de septiembre de 2025 los dictámenes sobre tres propuestas de preguntas para el próximo referendo en Ecuador.

La entidad aseguró que las decisiones se tomaron priorizando que las preguntas se enmarquen en la Constitución y protejan los derechos de la ciudadanía.

Financiamiento público a partidos políticos

Sobre el dictamen 6-24-RC/25, sobre la propuesta de eliminar el financiamiento público a partidos políticos, la Corte Constitucional dio paso a esta pregunta, pero con observaciones.

Según detalla el documento, la CC declaró constitucional esta propuesta, sin embargo, dispuso la supresión de aquellos puntos que contenían valoraciones ajenas al objeto de la consulta, explicó la entidad.

Además, la Corte excluyó el texto del anexo que proponía reformar el artículo 115 de la Constitución. “Dicha modificación no constaba ni en la pregunta ni en los considerandos, lo que impedía que el electorado se pronunciara informado“, indicó la CC.

Con este cambio, los ciudadanos decidirán si se modifica o no el artículo 110 de la Constitución.

La pregunta del referendo sugiere que los movimientos políticos se financien únicamente con aportes de sus afiliados y no a través de fondos del Estado.

Contratación por horas

La Corte también se pronunció sobre la pregunta que busca que el sector turístico pueda contratar personal por horas.

Sobre la propuesta, la entidad emitió la sentencia 7-25-RC/25A con la que la declaró constitucional, pero hizo una aclaración.

Esta medida se aplicará “siempre que se trate de la primera relación laboral y se respeten los derechos adquiridos de los trabajadores”.

En la pregunta se excluyeron dos considerandos por contener información que podría inducir al voto, detalló la CC.

Reducción del número de asambleístas

A esta propuesta, la Corte Constitucional le dijo que no. Según explicó, la pregunta omitía datos fundamentales como el número de asambleístas que quedarían en caso de aprobarse en las urnas (73).

📄📌IMPORTANTE | La Corte Constitucional se pronuncia sobre tres propuestas de referendo y la declaratoria de estado de excepción en cuatro provincias del país.



Lee el boletín ➡️ https://t.co/Zm7MhcZTIA pic.twitter.com/JLnowK9sIv — Corte Constitucional (@CorteConstEcu) September 15, 2025

“Esta ausencia de información dificultaba que el electorado comprenda con precisión el alcance de la propuesta y sus efectos”, manifestó la CC.

La entidad recordó al Ejecutivo que puede presentar una nueva propuesta de este tema en los próximos días.

Estado de excepción en seis provincias de Ecuador

Finalmente, la CC analizó el Decreto Ejecutivo 75 firmado el 6 de agosto de 2025. Con este documento, Daniel Noboa declaró el estado de excepción en seis provincias bajo el argumento de grave conmoción interna.

Luego, con el decreto 109, la medida se extendió a otros cantones.

El estado de excepción se aplicó en: Guayas, El Oro, Los Ríos, Manabí y los cantones La Maná, en Cotopaxi, Las Naves y Echeandía en Bolívar.

El dictamen de la CC consideró como constitucional esta aplicación en la mayoría de los sectores; sin embargo, excluyó a La Maná y Las Naves por la falta de justificativos por parte de la Presidencia.

Daniel Noboa envió nuevas preguntas a la Corte Constitucional

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, envió este martes 9 de septiembre de 2025 las nuevas preguntas para la consulta popular y referendo a la Corte Constitucional (CC).

En su mensaje, Presidencia aseguró que este bloque de preguntas fue remitido como muestra de que el Gobierno “no se rendirá en alcanzar el objetivo de darle soluciones a la ciudadanía”.

“Las preguntas buscan impulsar y consolidar el proceso de transformación que el Ecuador necesita. Por lo que el Gobierno exhorta a los organismos correspondientes que actúen a la altura de las demandas del pueblo ecuatoriano“, finaliza el comunicado.

Esta propuesta deberá ser analizada y decidida por los jueces de la Corte Constitucional en los próximos días.

La decisión se dio luego que la Corte Constitucional pusiera reparos a otras propuestas presentadas inicialmente.

Te recomendamos