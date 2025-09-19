El presidente Daniel Noboa, a través del Decreto Ejecutivo 149, convocó a referendo para que la ciudadanía decida si quiere o no que el Estado continúe financie a organizaciones y partidos políticos, la tarde de este viernes 19 de septiembre de 2025.

El presidente Daniel Noboa expuso la tercera pregunta a la ciudadanía pero, en esta ocasión, a través de referendo.

Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador establece la obligación del Estado de entregar recursos económicos a los partidos y movimientos políticos.

El Presidente pregunta: ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el Anexo de la pregunta?.

Cambio del texto y disposición al CNE

Si la respuesta es positiva, se reformaría el artículo 110 de la Constitución.

El nuevo texto sería: “Los partidos y movimientos políticos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes”.

Además, que: “El movimiento político que en dos elecciones pluripersonales sucesivas obtenga al menos el cinco por ciento de votos válidos a nivel nacional, adquirirá iguales derechos y deberá cumplir las mismas obligaciones que los partidos políticos”.

Noboa dispone notificar y disponer al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que continúe con el proceso previsto en la Constitución de la República y la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas o Código de la Democracia.

