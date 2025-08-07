Sin mayor sorpresa ni tensión en el Pleno, la Asamblea Nacional aprobó este 7 de agosto la reforma parcial a la Constitución que suprime el financiamiento estatal a los partidos y movimientos políticos. El cambio, impulsado por el presidente Daniel Noboa, será parte de la segunda pregunta de la consulta popular que el Gobierno.

La sesión inició con homenajes por el 10 de Agosto, pero pronto se convirtió en una jornada previsible. ADN, el bloque oficialista, logró alinear suficientes respaldos para alcanzar los 81 votos requeridos.

A su bancada se sumaron los tres votos del Partido Social Cristiano, así como varios legisladores que antes pertenecieron a la Revolución Ciudadana, y miembros del movimiento Pachakutik.

ADN suma apoyos y asegura aprobación

El legislador de ADN, Esteban Torres, uno de los principales promotores de la reforma, defendió el texto desde el inicio del debate. Recordó que desde 2008 el Estado ha destinado 263 millones de dólares al sistema político, sin evidencias claras de fortalecimiento institucional.

Para Torres, lo justo es que sea la ciudadanía quien decida si ese financiamiento debe continuar. “Fue una conquista de políticos para políticos, no del pueblo”, señaló antes de mocionar la votación, poco más de dos horas después del inicio del debate.

Con respaldo del #Pleno, se somete a votación la moción presentada por @etorrescobo para aprobar en su integralidad el informe del Proyecto de Reforma Parcial a los Artículos 110 y 115 de la Constitución. #AsambleaEc2025 #ReformaConstitucional pic.twitter.com/WqD66wFCUA — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) August 7, 2025

División en Pachakutik y rechazo del correísmo

Aunque una parte de Pachakutik suele votar con el oficialismo, esta vez no hubo respaldo unánime. La legisladora Carmen Tiupul aclaró que su voto sería en contra porque la reforma afectaría a los movimientos pequeños. Finalmente, tres legisladores del movimiento votaron a favor.

El correísmo, por su parte, mantuvo una postura firme en contra. Nubia Butiña calificó de absurda la reforma y advirtió que podría abrir la puerta a financiamiento irregular y excluir a quienes no tienen grandes recursos. Afirmó que destruir el sistema de control del CNE solo favorece a las candidaturas con “grandes chequeras”.

Advertencias sobre los efectos para la democracia

Durante el debate, el independiente Christian Benavides también expresó reparos. Reconoció que el sistema tiene fallas, pero sostuvo que la solución no es suprimir los recursos públicos, sino fortalecer los mecanismos de control. “No sale caro financiar a los partidos políticos, sale más caro tener malos gobernantes”, dijo.

Benavides también recordó que el Fondo de Promoción Electoral no se transfiere a los partidos, sino que el CNE paga directamente a los medios de comunicación durante las campañas.

Reforma pasará a la Corte antes de llegar a las urnas

Con la votación a favor, el texto deberá regresar a la Corte Constitucional para un segundo dictamen de constitucionalidad. Solo después, el Ejecutivo podrá incluirlo formalmente en la consulta popular.

Según explicó Torres, si la reforma no hubiera alcanzado los votos necesarios, el proceso habría quedado archivado. Pero con los 81 respaldos, el Gobierno de Noboa avanza en su objetivo de reformar el sistema político a través de las urnas.