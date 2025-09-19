El Foro por la Democracia alertó este 19 de septiembre de 2025 sobre un grave quiebre del orden democrático en Ecuador por la convocatoria a la Asamblea Constituyente sin dictamen de la Corte Constitucional. La advertencia surge tras la decisión del Ejecutivo de remitir directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la convocatoria a una consulta popular para instalar una Asamblea Constituyente, sin contar con el dictamen previo de la Corte Constitucional.

Foro de expertos cuestiona convocatoria a la Asamblea Constituyente sin dictamen de la Corte Constitucional

Según el colectivo ciudadano, esta acción contraviene lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ambas normas establecen que toda reforma total o parcial a la Carta Magna debe pasar por un control constitucional previo, aseguró.

Críticas al Ejecutivo por la Asamblea Constituyente sin dictamen previo

El Foro recordó que la Corte Constitucional, en varios fallos, ratificó esta exigencia. El desacato del Ejecutivo, afirman, evidencia un desprecio por los fundamentos del Estado de Derecho, que “deben respetarse y resguardarse, sin importar afinidades políticas o intereses partidarios”, señalaron los firmantes, entre ellos 24 profesionales del derecho.

Arturo Moscoso, director de la Escuela de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UIDE y parte del Foro, recordó que lo actuado por Daniel Noboa ya se vivió en 2007, cuando el expresidente Rafael Correa hizo algo parecido al convocar a una Asamblea Constituyente sin pasar por el control constitucional.

El experto reconoce que la actual Constitución del 2008 tiene falencias, pero duda de que una nueva Carta Magna garantice mejoras. El problema, sostiene, es el incumplimiento de las leyes y la pasividad de los organismos de control.

Además, plantea que el oficialismo podría no lograr mayoría en la Constituyente, lo que abriría espacio a la oposición, mientras el Gobierno usa la propuesta como distractor frente a problemas como el alza del diésel, la inseguridad y la violencia.

Llamado a la institucionalidad

El colectivo denunció una “instrumentalización fraudulenta” de la Asamblea Constituyente para fines políticos inmediatos. Recalcó que la refundación del país debe ser un proceso democrático, serio, inclusivo y participativo, no un mecanismo impuesto de forma atropellada e ilegal.

El Foro exhortó al CNE a enviar la convocatoria recibida a la Corte Constitucional, para que emita el dictamen correspondiente. “La sensatez y el respeto al Estado de Derecho deben prevalecer”, señaló el Foro en un comunicado.

Acción judicial en curso

Paralelamente, el abogado litigante Alejandro Ponce presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto presidencial que convoca a la Constituyente. Afirmó que no se puede tolerar la “arbitrariedad” del presidente Daniel Noboa al omitir el dictamen previo de la Corte.

Contexto ciudadano

El Foro por la Democracia es un colectivo ciudadano que impulsa debates sobre institucionalidad y Estado de Derecho. En esta ocasión, sus miembros alertaron que la convocatoria directa a una Asamblea Constituyente debilita la democracia y erosiona el orden constitucional vigente.

