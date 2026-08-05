Esta será la agenda oficial de Javier Milei en su visita a Ecuador

En el marco de la gira diplomática regional que incluye su paso por la capital ecuatoriana, la visita de Javier Milei, presidente de Argentina, a Ecuador marca un hito al constituirse como la primera visita oficial de un jefe de Estado argentino al país en los últimos 19 años.

El desplazamiento del mandatario responde a las gestiones coordinadas durante el último año entre ambas cancillerías para profundizar los vínculos bilaterales y ampliar los mecanismos de cooperación en distintas áreas prioritarias.

La agenda oficial del mandatario argentino en Ecuador comenzará este jueves con una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia de Quito y continuará con una reunión con el presidente ecuatoriano, de la cual participarán su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y su canciller, Pablo Quirno.

Recepción oficial y presentación de delegaciones que visitan Ecuador

El itinerario institucional establecido para la visita de Javier Milei arrancará a las 13:20 con la ceremonia oficial de recibimiento al presidente argentino.

Posteriormente, a las 13:25, se llevará a cabo el saludo protocolario y la respectiva presentación de las delegaciones oficiales de Ecuador y Argentina que acompañan a las autoridades en la ciudad de Quito.

Encuentro bilateral entre mandatarios y canciller

A las 13:30, la agenda de la visita de Javier Milei contempla el desarrollo de una reunión de alto nivel entre el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa, y su homólogo argentino.

Este espacio de diálogo directo se alinea con los encuentros diplomáticos previstos junto al Ministerio de Relaciones Exteriores para fortalecer el diálogo político y la coordinación frente a desafíos comunes de la región.

Suscripción de instrumentos bilaterales y acuerdos

Las actividades continuarán a las 14:30 con la realización de la ceremonia de suscripción de instrumentos bilaterales que, según se informó en una nota periodística publicada en este Medio el martes 4 de agosto de 2026, serán en áreas como extradición, ciberdefensa, comercio automotor y servicios aéreos.

Durante esta jornada presidencial se prevé concretar convenios orientados a actualizar los mecanismos de extradición, impulsar la cooperación en ciberdefensa, dinamizar el intercambio en el sector automotor y mejorar la conectividad aérea para pasajeros y carga entre ambos mercados.

Conclusión de la agenda protocolaria en la capital

Por la tarde del jueves, Milei mantendrá una reunión con representantes del sector automotriz, y Quirno participará de la apertura de un foro económico en el hotel Swissôtel.

El cronograma oficial difundido para la visita de Javier Milei a Ecuador finalizará a las 14:45 con la toma de la fotografía oficial.

Tras concluir sus actividades oficiales en Quito, el mandatario argentino continuará su gira regional con desplazamiento hacia territorio colombiano. En la ciudad de Cali asistirá a la investidura de De la Espriella.

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