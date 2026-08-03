Javier Milei viajará a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa

El presidente de Argentina, Javier Milei, cumplirá esta semana una visita oficial a Ecuador para reunirse con su homólogo Daniel Noboa. La Cancillería ecuatoriana incluyó el encuentro en su agenda de actividades prevista del 3 al 7 de agosto de 2026.

Las actividades de Javier Milei en Ecuador y Colombia

El desplazamiento del mandatario argentino comenzará el miércoles 5 de agosto. Medios de ese país informaron que el vuelo hacia Quito partirá a las 20:00 de Argentina, equivalentes a las 18:00 de Ecuador. Hasta el momento no se ha comunicado la hora exacta de su llegada.

Las actividades oficiales se desarrollarán durante el jueves 6 de agosto en la capital ecuatoriana. Además del encuentro con Noboa, Milei mantendrá una reunión con el canciller Roberto Kury, según la información difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.

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Conoce las actividades del canciller @robertokuryec y de @CancilleriaEc durante esta semana. ⬇️ pic.twitter.com/6yHr0Zkrda — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) August 3, 2026

La Cancillería señaló que la agenda estará orientada a fortalecer la relación bilateral y ampliar los espacios de cooperación entre Ecuador y Argentina. Sin embargo, todavía no se ha publicado el cronograma completo ni los temas específicos que tratarán las delegaciones.

Noboa y Milei coincidieron en la investidura de Keiko Fujimori

La visita se producirá pocos días después de que Noboa y Milei coincidieran en Lima durante la investidura de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. La ceremonia se realizó el martes 28 de julio y reunió a varios mandatarios de la región.

Aunque ambos presidentes estuvieron presentes en los actos oficiales, no se informó sobre una reunión bilateral entre ellos durante su permanencia en Perú. La cita prevista en Quito permitirá retomar de manera formal la agenda entre los dos gobiernos.

Milei continuará su gira en Colombia

Una vez concluidas las actividades del jueves, Milei y su comitiva presidencial viajarán hacia Cali, Colombia. El mandatario argentino participará el viernes 7 de agosto en la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, de acuerdo con el itinerario divulgado por medios argentinos.

La visita a Ecuador será así la primera parada de Milei dentro de una gira regional de tres días que incluirá reuniones oficiales en Quito y su participación en el cambio de mando colombiano.

Javier Milei y su reunión en Ecuador con Daniel Noboa; preguntas frecuentes

❓¿Cuándo llegará Javier Milei a Ecuador? Javier Milei iniciará su viaje hacia Quito el miércoles 5 de agosto de 2026. El vuelo partiría a las 20:00 de Argentina, equivalentes a las 18:00 de Ecuador.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la hora exacta de su llegada al país. ❓¿Cuándo se reunirán Javier Milei y Daniel Noboa? Las actividades oficiales están previstas para el jueves 6 de agosto en Quito.

Durante esa jornada, Milei mantendrá una reunión con Daniel Noboa y también tendrá un encuentro con el canciller Roberto Kury. ❓¿Qué temas tratarán Ecuador y Argentina durante la visita? La Cancillería indicó que la agenda buscará fortalecer la relación bilateral y ampliar los espacios de cooperación entre ambos países.

Sin embargo, todavía no se han difundido el cronograma completo ni los temas específicos que serán tratados por las delegaciones. ❓¿Cuándo fue el último encuentro entre Daniel Noboa y Javier Milei? Ambos mandatarios coincidieron el martes 28 de julio de 2026 en Lima, durante la investidura de Keiko Fujimori como presidenta de Perú.

Aunque participaron en los actos oficiales, no se informó sobre una reunión bilateral entre ellos durante esa visita. ❓¿A dónde viajará Javier Milei después de visitar Ecuador? Una vez concluidas sus actividades en Quito, Milei y su comitiva viajarán hacia Cali, Colombia.

El mandatario argentino participará el viernes 7 de agosto en la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.

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