Milei denuncia a Brasil por financiar campaña antiArgentina

El presidente argentino, Javier Milei, acusó este domingo 26 de julio al Gobierno de Brasil de financiar una campaña en redes sociales contra Argentina durante el Mundial.

Esta declaración surgió horas después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño llamara a consultas a su embajador en Argentina debido a las ofensas que Milei profirió contra el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Detalles de la acusación de Milei

Milei afirmó: “¿Sabe quién puso más plata en esta campaña antiArgentina? El Gobierno de Brasil, el 25% de los recursos salió de ahí”, durante una entrevista con Radio Mitre.

Reacción del Gobierno brasileño

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil convocó este domingo 26 de julio a su embajador en Argentina, Julio Bitelli, tras las ofensas proferidas por Milei durante el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro en São Paulo.

El diplomático llegará al país entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, según confirmaron fuentes de la cartera a EFE.

Causas del conflicto diplomático

La decisión del Gobierno brasileño se produjo un día después de que Milei hiciera críticas contundentes contra el Gobierno y un magistrado de la Corte Suprema de Brasil durante la convención del Partido Liberal (PL).

En este evento, acompañó la proclamación de su aliado Flávio Bolsonaro como candidato para las elecciones de octubre.

Ofensas y críticas hacia Lula y De Moraes

Milei criticó a Lula y calificó al magistrado Alexandre de Moraes, instructor del proceso que culminó con la condena del expresidente Jair Bolsonaro, como “basura calva”.

Además, cuestionó la decisión de De Moraes de negarle la autorización para visitar al líder ultraderechista, quien cumple prisión domiciliaria en Brasilia. “La Justicia brasileña no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado”, afirmó Milei.

Afirmaciones sobre socialismo y crisis fiscal

Milei también arremetió contra Lula, acusándolo de “ladrón” y de “diseminar el socialismo” en América Latina. Aseguró que Brasil enfrenta una crisis fiscal bajo su liderazgo. El presidente argentino expresó su confianza en que Brasil se sume a lo que llamó la “ola azul” con una eventual victoria de Bolsonaro en los comicios del próximo 4 de octubre.

Reacciones en Brasil

Las declaraciones del mandatario argentino provocaron reacciones inmediatas. El presidente del Supremo Tribunal Federal brasileño, Luiz Edson Fachin, deploró los insultos dirigidos hacia De Moraes y reafirmó la independencia del Poder Judicial. Asimismo, el presidente del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Edinho Silva, acusó a Milei de faltar al respeto a las instituciones brasileñas y al jefe de Estado.

Corriente política en América Latina

Milei viajó a Brasil para apoyar a Flávio Bolsonaro en un momento crítico, ya que ha perdido fuerza en los sondeos frente al actual mandatario. Según la última encuesta de Datafolha, Lula lidera las encuestas electorales con una ventaja de cinco puntos en una posible segunda vuelta.

Elaborado con información proporcionada por EFE.