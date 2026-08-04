Estos son los acuerdos que Javier Milei y Daniel Noboa tratarán en Ecuador

La visita oficial del presidente de Argentina, Javier Milei, a Ecuador se centrará en la firma de acuerdos bilaterales en áreas como extradición, ciberdefensa, comercio automotor y servicios aéreos. Este encuentro con el presidente Daniel Noboa está programado para el jueves 6 de agosto de 2026.

Contexto de la visita de Javier Milei a Ecuador

Diana Salazar, embajadora de Ecuador en Argentina, explicó los detalles de esta visita durante una entrevista en Teleamazonas. Ella destacó que un presidente argentino no visitaba Ecuador desde 2007, lo que resalta la importancia del evento.

La agenda se origina a partir de gestiones realizadas en el último año, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre Ecuador y Argentina. Estos acuerdos buscan actualizar los mecanismos de cooperación y ampliar los vínculos comerciales entre ambos países.

Actualización del tratado de extradición

Uno de los puntos más relevantes será la firma de un nuevo tratado de extradición.

Actualmente, ambos países utilizan un convenio que data de 1933, lo que ha generado procedimientos largos y complicados. La actualización del tratado pretende agilizar los futuros pedidos de extradición y establecer un mecanismo que responda a las necesidades actuales.

No obstante, es importante señalar que este nuevo instrumento no afectará procesos ya en curso, como la extradición de Luque Lecaro, que deberá concluir bajo las disposiciones del tratado vigente.

⟫ https://t.co/waZbh3wGqT | 🇦🇷 Argentina anunció las actividades que cumplirá Javier Milei en Ecuador pic.twitter.com/VNYhbRlY3p — El Comercio (@elcomerciocom) August 3, 2026

Ciberdefensa en la agenda bilateral

Además, los gobiernos planean firmar un acuerdo sobre ciberdefensa, ante el aumento de nuevas modalidades delictivas y la expansión del crimen organizado.

Este acuerdo permitirá reforzar la cooperación entre las instituciones de ambos países frente a amenazas digitales y delitos que requieren coordinación internacional.

Acuerdos sobre comercio automotor y servicios aéreos

Otro convenio estará relacionado con el sector automotor.

Salazar indicó que este acuerdo podría ampliar las opciones de vehículos disponibles para los consumidores ecuatorianos.

Además, se incluirá un instrumento sobre servicios aéreos, cuyo propósito será facilitar nuevas conexiones entre Ecuador y Argentina para el transporte tanto de pasajeros como de carga, con la expectativa de impulsar el intercambio comercial bilateral.

Acuerdos que firmarán Javier Milei y Daniel Noboa en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Cuál será el eje de la visita de Javier Milei a Ecuador? La visita oficial estará enfocada en la suscripción de acuerdos bilaterales sobre extradición, ciberdefensa, comercio automotor y servicios aéreos.

Javier Milei cumplirá su agenda con Daniel Noboa este jueves 6 de agosto de 2026. ❓¿Qué cambiará con el nuevo tratado de extradición entre Ecuador y Argentina? El acuerdo actualizará el tratado vigente desde 1933 y buscará agilizar los futuros pedidos de extradición entre ambos países.

Según Diana Salazar, el convenio actual ha provocado procedimientos extensos y complejos que ya no responden a las necesidades actuales. ❓¿El nuevo tratado se aplicará a las extradiciones que ya están en trámite? No. Los procesos que ya se encuentran en marcha deberán concluir bajo las reglas del tratado vigente.

Entre ellos está la extradición de Luque Lecaro, que no será modificada por el nuevo instrumento bilateral. ❓¿Qué contempla el acuerdo de ciberdefensa? El convenio busca fortalecer la cooperación institucional frente a amenazas digitales, nuevas modalidades delictivas y actividades del crimen organizado.

Ecuador y Argentina podrán ampliar la coordinación internacional para enfrentar delitos vinculados con entornos tecnológicos. ❓¿Cómo podrían beneficiar los acuerdos automotor y aéreo a Ecuador? El acuerdo automotor podría ampliar la oferta de vehículos disponibles para los consumidores ecuatorianos.

El convenio sobre servicios aéreos buscará facilitar nuevas conexiones para pasajeros y carga, además de impulsar el comercio entre Ecuador y Argentina.

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