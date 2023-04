El aumento en los delitos en Ecuador no se explica solo por incautación de droga

En lo que va del 2023, la Policía ha decomisado más de 53 toneladas de droga. Foto: Policía Nacional.

Daniel Romero

El Gobierno tiene su teoría respecto al aumento de la violencia de las bandas criminales en Ecuador. Si bien, la incautación de droga ha aumentado en los dos últimos años, expertos cuestionan que esa sea la única explicación para el repunte de otros delitos.

El encargado de posicionar esta teoría fue el exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez. Planteó que ante el nivel de incautación de estupefacientes, las bandas migran a otro tipo de delitos para sostener su operación.

Ese mismo discurso lo ha replicado el presidente, Guillermo Lasso. En su entrevista con CNN, transmitida el domingo 16 de abril, Lasso dijo: “No tienen droga qué comerciar. Su capacidad delictiva la mutan hacia la extorsión, el chantaje e intentos de secuestro y muertes violentas. Son peleas entre los grupos delincuenciales organizados”.

¿Qué dicen las cifras?

De acuerdo con la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas, el 2021 fue el año en el que más kilogramos de droga fueron incautados. Se registró la aprehensión de 210 181 kilogramos de estupefacientes. En el 2020 fueron 128 432 kilogramos y en el 2019 se reportó 79 529 kilogramos.

De acuerdo con la Policía, el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) ubicó al Ecuador en el 2020 como el tercer país de la Región con más incautación de droga.

Además, ese mismo informe señala que es uno de los principales países de tránsito para el tráfico de drogas en la región, especialmente para el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.

En marzo pasado, la UNODC publicó su último informe. En él se señala que “la producción mundial de cocaína se ha disparado drásticamente en los dos últimos años tras una desaceleración inicial causada por la pandemia del covid-19”.

Ecuador es uno de los países mencionados en el informe. Dice que es importante para la salida de la cocaína desde, al menos, tres puntos: Guayas, Esmeraldas y Manabí. Las tres provincias, por ejemplo, son las más afectadas por la violencia criminal.

Los datos de la Policía también muestran el incremento en otros delitos como los homicidios y las extorsiones. Por ejemplo, entre enero y febrero del 2022 hubo 971 homicidios. En el mismo periodo, pero de este año, se reportaron 1 636.

En cuanto a las extorsiones, en el mismo periodo, pero del 2022 se reportaron 1 566; mientras que este año la cifra ya subió a 2 600.

Una explicación que no alcanza

Luis Córdova, director del programa Orden, Conflicto y Violencia de la Universidad Central y Carolina Andrade, experta en temas de seguridad, coinciden en que el aumento de la incautación guarda relación con el aumento en la producción de droga.

Pero, el crecimiento de otro tipo de delitos, no es necesariamente causa de aquello. Córdova dice que el crimen organizado funciona como una red. Los grupos delictivos intentan ser parte de ella diversificando sus servicios.

Para esto recurren a la violencia y amenazas. Así se configura la existencia de zonas en las que estas bandas ya dictan la forma de comportamiento de la sociedad.

Andrade ubica en la muerte de Rasquiña, quien era cabecilla de Los Choneros (2020), el punto de partida para el aumento de otro tipo de crímenes. Dice que los grupos de delincuencia común buscan fortalecerse para ser parte de las redes de grupos de Colombia, México y Albania.

Ambos expertos también coinciden en que, mientras no se cambie el enfoque en seguridad no habrá resultados. Córdova menciona que un punto importante es entender que el crimen es organizado en la medida en que tiene a agentes del mismo Estado trabajando para ellos. Entonces no es solo una lucha en contra de las bandas criminales.

La nueva estrategia

El Gobierno analiza el declarar a las bandas criminales como terroristas. El miércoles pasado, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón dijo en Ecuavisa que eso permitiría que las Fuerzas Armadas actúen ante el avance del crimen organizado.

Esa no es la única medida para viabilizar la participación de las Fuerzas Armadas. En la Asamblea también hay una iniciativa del Gobierno para permitir su participación en el orden interno, sin necesidad de un estado de excepción.

Córdova plantea reparos a la declaratoria como terroristas. Cree que esto podría llevar al país a un conflicto sin precedentes. Recuerda que esa iniciativa coincide con la propuesta de un sector de senadores Republicanos de EE.UU. que presentó un proyecto para la autorización del uso de fuerzas militares contra los carteles.

Eso permitiría que el presidente de EE.UU. involucre a sus Fuerzas Armadas en el enfrentamiento con los carteles mexicanos.

“Si en el Ecuador siguen con la idea que quienes operan son los carteles de Jalisco Nueva Generación o el de Sinaloa, vamos a abrir las puertas no solo para la intervención de las FF. AA de Ecuador sino también del Pentágono”.

Córdova plante que el Ejecutivo requiere de un cambio de concepto. Dice que debería empezar por constituir una fuerza especial que haga trabajos de inteligencia y aplicación de la Ley. Pero su conformación debe ser selecta por los actuales aparatos está cooptados por el crimen.

Para Andrade, lo importante es que se tomen decisiones con base en la evidencia. Cree que el peor error del Gobierno es politizar el conflicto.

