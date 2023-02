El Ejecutivo pierde el espaldarazo que buscaba y complica su gobernabilidad

Guillermo Lasso asegura que los resultados de la consulta popular son una oportunidad para escuchar a los ciudadanos. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

Daniel Romero

El Gobierno vive un momento complejo, una vez más. Pierde el espaldarazo que buscaba y complica su gobernabilidad. Los resultados de las seccionales 2023 abren nuevos escenarios que, para el Ejecutivo, no serán fáciles de manejar en los dos años que le restan de mandato.

Cuatro analistas políticos coinciden en que su mayor apuesta era el Referéndum. De mantenerse la tendencia en la que se impone el No, su gobernabilidad se verá aún más afectada. Sin embargo, como lo plantea la politóloga Mónica Banegas, los resultados fortalecen la idea de que toda consulta es un termómetro de la aceptación de quien la convoca.

Hasta las 17:10 de este lunes 6 de febrero del 2023, el No se imponía en la mayoría de preguntas. Cada una de ellas registraba diferentes porcentajes de actas escrutadas pero el Gobierno no aparecía como ganador en ninguna de ellas.

¿Cómo leer los resultados?

El Gobierno puso todo su empeñó en la pregunta 1 relacionada con la extradición. Dijo que era una herramienta necesaria para combatir la inseguridad y al crimen organizado. Con ella, en los mismos términos del presidente Guillermo Lasso, en entrevista transmitida en cadena el 22 de enero, dividió a la gente entre patriotas y antipatriotas.

Hasta el cierre de esta nota (17:30), en esa pregunta también ganaba el NO con un 51,4% después de escrutarse el 93,08% de las actas. Sin embargo, su pregunta más importante tenía que ver con la designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). En esta tampoco estaba adelante el sí.

Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, así como Banegas, creen que los resultados del Referéndum son una muestra de rechazo al Gobierno.

Sin embargo, Alarcón plantea otra clave: la complejidad de las preguntas. Para él, el alto número de indecisos que se registraba, incluso un día antes de las elecciones, pudo influir en que, al momento de votar, se decida por anular o votar por el no. A eso le suma una deficiente campaña por parte de quienes debían impulsar el Sí.

Hay que tomar en cuenta que el Gobierno ha tenido momentos complejos de gobernabilidad desde su primer año. No solo ha tenido una tensa relación con la Asamblea sino que ha atravesado un paro del movimiento indígena, una crisis de inseguridad y, días antes de la Consulta, una denuncia de corrupción en un sector estratégico. Con todo esto, el analista político Daniel Crespo, señala que el Ejecutivo llegó golpeado al Referéndum.

La consecuencia inmediata, dicen los expertos, es que Lasso no tendrá el espaldarazo ni el oxígeno que buscaba con un eventual triunfo en la Consulta Popular.

Oposición en la Asamblea y gobiernos locales

Una característica del movimiento oficialista Creo para estas elecciones fue la de formar alianzas. Aunque el mismo Código de la Democracia incentiva las coaliciones, no es menos cierto que el Gobierno no le apostó a ganar en lo local.

Cuatro provincias principales del país serán dirigidas por el correísmo: Guayas, Pichincha, Manabí y Azuay. El Partido Social Cristiano (PSC) perdió 31 años de hegemonía en Guayaquil con la derrota de Cynthia Viteri y, en Quito, el alcalde será Pabel Muñoz.

En la práctica, la oposición ya podría no estar solamente en la Asamblea, sino también en los gobiernos locales. El también analista político, Pedro Donoso, plantea que uno de los escenarios posibles es que, ante un débil Gobierno Nacional, los liderazgos locales se fortalezcan. Es decir, un nuevo frente pudiera abrírsele al Régimen.

Donoso recuerda que Creo no ha sido un movimiento con presencia en las dignidades locales. Por eso no sorprende que sus candidatos no lograran dignidades locales.

La urgencia de un cambio en el Gobierno

Todos los analistas coinciden en que el Ejecutivo tendrá que ensayar cambios. No solo en lo que tiene que ver con su política sino también con el entorno que le rodea. Para Crespo, es el momento de renovar cuadros, sobre todo de los perfiles que ya experimentan un importante desgaste.

Sin embargo, el problema está en que esta ha sido una debilidad del Gobierno: no tiene de dónde sacar cuadros críticos que le aporten a una renovación, según Crespo.

El Presidente reconoce los resultados

Casi 24 horas después de que los primeros resultados de las elecciones seccionales empezaron a transmitirse, Guillermo Lasso se pronuncia sobre su Consulta. En su alocución de esta noche reconoció la derrota en las preguntas planteadas y dijo que toma los resultados como una oportunidad de escuchar a los ciudadanos.

También hizo un llamado a todos los dirigentes del país para un acuerdo nacional. Mencionó que tanto los que votaron sí como también quienes optaron por el no, buscan que se resuelvan los mismos problemas: seguridad, salud, educación y empleo, entre otros. Indicó que respeta la decisión de que la ciudadanía haya optado por no creer en las herramientas que planteó.

Por el momento, no anunció que insistirá mediante otra vía, en los cambios propuestos en la Consulta Popular.