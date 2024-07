La Asamblea Nacional puso en agenda la posesión del nuevo Superintendente de Bancos, pero no lo pudo hacer.

Más noticias

La investidura estaba prevista para el mediodía del martes 2 de julio de 2024, pero el funcionario designado no asistió.

La elección del nuevo Superintendente de Bancos de Ecuador se realizó hace 20 meses.

La posesión en la Asamblea Nacional se iba a producir en diciembre del 2022, pero no se lo hizo.

¿Qué pasa con el Superintendente de Bancos?

Roberto Romero von Buchwald fue nombrado como Superintendente de Bancos de Ecuador por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Él contó a El COMERCIO que ha sido un periplo de 20 meses de espera, desde que fue designado para ese cargo.

Por la demora, él ya no quiere ser Superintendente de Bancos de Ecuador y por eso no fue a la Asamblea.

Al pasar tanto tiempo, él decidió dedicarse a sus actividades en el sector privado. Romero von Buchwald trabaja en una entidad financiera del sector privado.

Hasta 2023 fue funcionario de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (Conafips). Él fue Presidente de del Directorio de esa entidad bancaria estatal.

Romero comenta que después del maltrato que sufrió por parte de la Asamblea Nacional no desea ser parte del sector público.

En diciembre de 2022, la Asamblea Nacional lo dejó plantado y no lo posesionó como Superintendente de Bancos de Ecuador.

“Hay gente que no entiende por qué tomé la decisión. No me aferro a los cargos. Busqué un trabajo en el sector privado”.

Por temas del pasado “me entorpecieron absolutamente todo. Ahora, todos quieren que me posesioné. No entiendo, después de tanto maltrato”.

La decisión del Consejo de Participación Ciudadana

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió el 18 de mayo de 2024 declarar la vigencia de la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-050-E-2022-1155, del 2 de diciembre de 2022.

En ese documento se sienta la designación del economista Roberto José Romero Von Buchwald, como primera autoridad de la Superintendencia de Bancos.

Esta decisión se basa en que los actos de designación de autoridades se realizan en ejercicio del derecho constitucional de participación.

Andrés Fantoni, presidente de esa entidad, dijo que desde la ciudadanía existe una petición para que este Consejo resuelva la situación pendiente sobre la Superintendencia de Bancos y la existencia de una autoridad subrogante. “Esta problemática se encontraba pendiente de resolución desde administraciones anteriores, administraciones en las cuales se emitieron actuaciones que ahora debemos rectificar, en estricto apego a la ley”.

La resolución se tomó por mayoría con los votos del presidente Andrés Fantoni, la vicepresidenta Mishelle Calvache y los consejeros Nicole Bonifaz, Juan Guarderas y Johanna Verdezoto. Votó en contra el consejero Augusto Verduga y la consejera Yadira Saltos no estuvo presente en la Sesión.

El Cpccs envió la resolución a la Asamblea para que proceda con la posesión como indica el reglamento.