Posible denuncia contra jueces menciona Francisco Jiménez

Existe gran expectativa sobre el anuncio que hará el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso la noche de este martes, 31 de enero de 2023. Según adelantó información a través de su cuenta de Twitter.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó que esta noche el Presidente dará a conocer los nombres de los jueces que presuntamente benefician a sospechosos de crímenes y actos elictivos. No se descarta presentar una denuncia por sus resoluciones.

La noche del 30 de enero, Lasso publicó un video en su cuenta de Twitter junto a un mensaje: “Mientras fuerzas del orden exponen su vida para lograr tu seguridad, otros liberan delincuentes. Pronto tendremos la verdadera justicia”.

“El Presidente y el Gobierno consideran que es muy importante que la ciudadanía conozca, de primera mano, quiénes con los jueces que liberan delincuentes, que atentan contra el ordenamiento jurídico de la República, que sistemáticamente inciden en la inseguridad del país”, resaltó Jiménez durante una entrevista en radio Única.

El Ministro señaló que el Gobierno dio pasos importantes en la lucha contra la inseguridad, que fortaleció las instituciones, la capacidad de reacción de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, dijo que la lucha es incompleta si los jueces no hacen su trabajo. “Es bueno que el país los conozca, es bueno que el país sepa quiénes son, que podamos corregir estos desafueros. En ese contexto se enmarca la declaración del Presidente de hoy, en la noche”, añadió.

El Gobierno tiene preparado un video y audio informativo con el mensaje a la nación, de parte de Lasso. Dura 10 minutos y medio y será transmitido en cadena nacional este martes 31 de enero a las 20:00.

El país no debe tolerar a malos funcionarios que inciden en las masacres en las cárceles, en los atentados en las calles y en la inseguridad, según Jiménez. “El país necesita un baño de verdad, saber quiénes, apuntarlos con el dedo”, refirió al aclarar que no se trata de perseguir a nadie pero que no se puede encubrir y generar impunidad.

Adelantó que no se descarta presentar una denuncia contra los jueces cuestionados por sus resoluciones y que en los próximos días se tomarán nuevas acciones.

Guillermo Lasso no comparecerá en Asamblea

Jiménez señaló que la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que investiga el caso Ecuentro solo busca “pescar a río revuelto” y que está presta para configurar un escenario político que le dé cierto posicionamiento.

Al Gobierno no le preocupa ese tema porque hay una consulta popular “sólida” que se desarrollará este 5 de febrero y cree que la ciudadanía tiene confianza en que esa consulta contribuirá en soluciones pra los problemas que tiene el Ecuador.

Entre las comparecencias aprobadas por la comisión consta la convocatoria a Lasso. Pero “el Presidente no se puede prestar a ese sainete, a preguntas que a lo mejor vayan a ser subidas de tono. Si es que hay inquietudes concretas, no habrá ningún problema. En uso de sus facultades que le proporciona el ordenamiento jurídico, las enviará por escrito, si es que son pertinentes a sus funciones”, puntualizó Jiménez.

Lo que sí le interesa al Gobierno es el trabajo de la Fiscalía. Jiménez reiteró que prestarán todas las facilidades para que investigue todos los escenarios de presunta corrupción que corresponda y si es que se hallan culpables, deberán ir a la cárcel.

Por otro lado, mencionó que el actual Presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) está ejecutando un análisis de la arquitectura institucional de los directorios de las empresas coordinadas.

El 27 de enero el Directorio de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) aceptó la disponibilidad al cargo de Antonio Icaza, que se desempañaba como gerente General de dicha empresa.

Respecto a Hernán Luque, expresidente del Directorio de EMCO, Jiménez apuntó que depende de la Fiscalía determinar si se cometió un delito y si amerita su aprehensión.

