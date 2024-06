La defensa del exvicepresidente Jorge Glas se pronunció tras la publicación del reportaje de The New Yorker, en el que el presidente Daniel Noboa se refiere a varios temas.

En el reportaje The New Yorker, Jon Lee Anderson señala que Daniel Noboa se refirió a Jorge Glas como “una figura muy oscura”.

El reportaje señala que Daniel Noboa resolvió ingresar a la Embajada de México en Quito para capturar al expresidente Jorge Glas, porque si lograba “escaparse” habría perdido la consulta popular del 21 de abril pasado.

La incursión policial a la Embajada de México en Quito se realizó en abril de 2024 y ahora Jorge Glas está detenido en La Roca, cárcel de máxima seguridad, ubicada en Guayas.

Defensa de Jorge Glas habla de secuestro, tras publicación de The New Yorker

La abogada Sonia Vera, defensora internacional del exvicepresidente Jorge Glas, se refirió al reportaje de The New Yorker, en su cuenta de X.

“El secuestro es la privación de la libertad que es realizada fuera de los cauces legales y con el objetivo de obtener un beneficio, coaccionar o someter a la víctima a una situación de poder”, señaló.

Y agregó: “Si se priva de libertad sin seguir los procedimientos legales, se configura un secuestro”.

Daniel Noboa no se ha pronunciado sobre la publicación de The New Yorker

El presidente Daniel Noboa no se ha pronunciado sobre el reportaje de The New Yorker, publicado el lunes 17 de junio de 2024.

La secretaria de Comunicación de la Presidencia, Irina Vélez, dijo que la publicación de The New Yorker se hizo el marco de una “conversación coloquial” y que habrían sido “sacadas de contexto“.