Daniel Noboa volvió a remitir este martes 16 de septiembre de 2025 a la Corte Constitucional la propuesta de enmienda para reducir el número de asambleístas. Lo hace un día después de que el organismo no calificara la primera versión de la pregunta, al considerar que los considerandos estaban mal redactados.

En esta nueva versión, el Ejecutivo mantiene su intención de que el Parlamento pase de 151 a 73 integrantes, conforme al censo nacional de 2022, y bajo una nueva fórmula de asignación proporcional por provincia.

La pregunta planteada por Daniel Noboa sobre la reducción de asambleístas

El texto remitido a la Corte plantea lo siguiente:

"¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: 10 asambleístas nacionales; 1 asambleísta elegido por cada provincia; y 1 asambleísta provincial adicional por cada 400 000 habitantes de acuerdo al último censo nacional?"

La propuesta incluye también la modificación del artículo 118 de la Constitución para establecer este nuevo método de representación proporcional, así como una disposición transitoria que obliga a la Asamblea a realizar las reformas legales necesarias en un plazo de 90 días tras la proclamación de los resultados.

Se plantea reducir de 151 a 73 asambleístas

Actualmente, la Asamblea Nacional está conformada por 151 asambleístas: 15 elegidos por circunscripción nacional, 57 por provincias, y 6 por distritos del exterior. Con la reforma, esos números se reducirían a 10 asambleístas nacionales, 57 por provincias (1 fijo por provincia más 1 adicional por cada 400.000 habitantes) y 6 del exterior.

Esto eliminaría los escaños fijos por provincia y metropolitano, para pasar a una representación estrictamente proporcional. Así, provincias como Guayas pasarían de 24 asambleístas a 11; Quito, de 15 a 7; y Manabí, de 10 a 4. Las provincias de menor población como Zamora Chinchipe o Galápagos tendrían un solo representante.

Según el Ejecutivo, esta redistribución busca corregir distorsiones en la representación, pues actualmente el voto de un ciudadano puede valer hasta 15 veces más en una provincia que en otra.

