La vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, informó este lunes 8 de septiembre de 2025 sobre las acciones impulsadas por el Ejecutivo en áreas de infraestructura, financiamiento productivo, atención ciudadana, consulta popular, cooperación internacional y reforma institucional.

Licitación del cuarto eje vial entre Ecuador y Perú

Jaramillo destacó la apertura de la licitación del tramo Bellavista–Zumba–La Balsa, correspondiente al cuarto eje vial entre Ecuador y Perú.

La obra contempla 54,7 kilómetros con un financiamiento de 150 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Según indicó, el proyecto beneficiará a 10 800 habitantes del cantón Chinchipe y a 114 000 ciudadanos de la Amazonía.

La licitación está disponible a través del Ministerio de Infraestructura y Transporte y en la página del organismo multilateral.

Créditos productivos

La vocera informó que BanEcuador ha colocado 166,3 millones de dólares en 180 000 operaciones de crédito dirigidas a pequeñas y medianas empresas en todo el país.

Desde noviembre de 2023, se han entregado 76,3 millones en 739 operaciones de crédito específicas para el segmento pyme. Según explicó, estos financiamientos permiten consolidar negocios y dinamizar la economía con respaldo estatal.

Atención ciudadana en el IESS

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social habilitó canales de atención automatizada para denuncias y quejas. Los ciudadanos podrán registrar sus reclamos en la página o a través del número 0962532338.

El servicio funcionará las 24 horas del día y los siete días de la semana. Este lunes se realizará el lanzamiento oficial.

Gobierno plantea enviar nuevas preguntas para la consulta popular

Respecto a la consulta popular, Jaramillo señaló que la Corte Constitucional mantiene una distancia frente a las preocupaciones ciudadanas.

Indicó que existen temas sensibles, como la castración química o el financiamiento contra la desnutrición, que requieren atención inmediata y que no fueron considerados.

La Secretaría Jurídica de la Presidencia trabaja en planteamientos que serán enviados esta semana al organismo. El Gobierno definió presentar nuevas preguntas y una reformulación de las propuestas anteriores, aunque aún no se conocen los temas que serán planteados.

Cooperación con Estados Unidos

Sobre la designación de Los Choneros y Los Lobos como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos, Jaramillo resaltó que la decisión tiene un impacto jurídico y financiero relevante.

Explicó que se fortalece el combate contra organizaciones transnacionales mediante un cerco legal, el comiso de activos y el bloqueo en el sistema financiero internacional. Añadió que en la jurisdicción estadounidense se contempla la criminalización del apoyo material a estas estructuras.

En el diálogo con Estados Unidos también se abordan temas vinculados a solicitantes de asilo. Según Jaramillo, no se incluirán menores de edad, personas con antecedentes penales ni con enfermedades catastróficas. Aclaró que Ecuador mantiene el poder de veto en estos procesos.

Los problemas del Cpccs

En cuanto al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Jaramillo señaló que se ha convertido en un “talón de Aquiles” para los ciudadanos.

Tras el dictamen de la Corte Constitucional, la Presidencia trabaja en una propuesta para replantear las atribuciones del organismo.

