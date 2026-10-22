Daniel Noboa vincula a Petro con red de lavado de activos tras detención de Luisa González

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que el expresidente colombiano Gustavo Petro tendría vínculos con una estructura de narcotráfico y lavado de activos que las autoridades ecuatorianas investigan. El Mandatario hizo estas declaraciones en una entrevista con la revista colombiana Semana, después de la captura de Luisa González, excandidata presidencial y figura del movimiento Revolución Ciudadana, durante la madrugada del jueves 22 de octubre de 2026.

La detención de González generó reacciones de los expresidentes Rafael Correa y Gustavo Petro en la red social X. Correa cuestionó el arresto de su coidearia, mientras que Petro criticó al Gobierno de Noboa y calificó la situación política de Ecuador como una dictadura. En respuesta, el Presidente ecuatoriano cuestionó las declaraciones del exmandatario colombiano y lo relacionó con una presunta estructura ilegal. Noboa también se refirió a la investigación fiscal que involucra a González por posibles irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral de su campaña presidencial de 2023.

Noboa responde a las críticas de Gustavo Petro tras la captura de Luisa González

La controversia comenzó después de que las autoridades policiales detuvieran a Luisa González. La excandidata pertenece a Revolución Ciudadana, movimiento político afín al expresidente Rafael Correa, quien gobernó Ecuador entre 2007 y 2017.

Tras conocer la noticia, Correa reaccionó en X con un mensaje en el que expresó su rechazo al arresto de González. “Apresaron a Luisa González. ¡¡¡YA BASTAAA!!!”, escribió el exmandatario, quien vive en Bélgica desde que dejó el cargo y tiene una condena por corrupción.

Gustavo Petro respondió a esa publicación y dirigió sus críticas al Gobierno ecuatoriano. “En Ecuador se desarrolla una verdadera dictadura, que comienza con un fraude electoral. El llamado escudo no es un escudo contra el narcotráfico, sino un escudo contra la democracia”, afirmó el expresidente colombiano.

En declaraciones a Semana, Noboa cuestionó la postura de Petro y aseguró que sus comentarios estarían relacionados con las investigaciones que las autoridades ecuatorianas desarrollan contra una presunta estructura criminal.

“Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, declaró el presidente ecuatoriano al medio colombiano.

Las afirmaciones de Noboa vinculan al exmandatario colombiano con una presunta red ilegal, en medio de las tensiones políticas entre ambos países. La declaración forma parte de la entrevista que el presidente ecuatoriano concedió a Semana tras el arresto de González.

La investigación contra González y los antecedentes de las tensiones entre Noboa y Petro

Sobre el caso de la excandidata presidencial, la Fiscalía ecuatoriana investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023. Según la información citada por Semana, las indagaciones se centran en inconsistencias en los aportes y en el origen lícito de los recursos utilizados.

En las elecciones de ese año, González disputó la segunda vuelta presidencial contra Noboa y obtuvo el 48% de los votos. El actual presidente ganó esos comicios. En enero de 2026, las autoridades allanaron la vivienda de la excandidata. En esa ocasión, González negó haber recibido dinero procedente de Venezuela.

Las declaraciones de Noboa sobre Petro también tienen antecedentes. En abril de 2026, durante otra entrevista con Semana, el presidente ecuatoriano acusó al exmandatario colombiano de mantener vínculos indirectos con personas relacionadas con organizaciones criminales de Ecuador.

En aquella ocasión, Noboa afirmó que Petro se reunió en Manta con integrantes de Revolución Ciudadana. Según el mandatario ecuatoriano, algunos de ellos tendrían nexos con alias Fito, líder de Los Choneros, quien permanece detenido en Estados Unidos.

Noboa también cuestionó la política de paz total del Gobierno colombiano y lo acusó de debilitar la cooperación contra el narcotráfico.

Las declaraciones de abril agravaron la crisis diplomática entre Ecuador y Colombia. El Gobierno ecuatoriano envió una nota de protesta y llamó a consultas a su embajador en Bogotá. Colombia tomó una medida similar con su representante diplomático.

Además, ambos países suspendieron las mesas de diálogo y aumentaron las represalias comerciales, con aranceles de hasta el 100%. Este antecedente enmarca las nuevas declaraciones de Noboa sobre Petro, realizadas tras la detención de González y las críticas del expresidente colombiano al Gobierno ecuatoriano.

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