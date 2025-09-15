Daniel Noboa llegó a Cotopaxi este lunes 15 de septiembre de 2025 para liderar las primeras reuniones desde esta provincia, tras el anuncio del traslado temporal de la Presidencia a la ciudad de Latacunga.

Daniel Noboa se reunió con ministros en Latacunga, Cotopaxi

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este sábado 13 de septiembre el traslado temporal de la sede de la Presidencia de Ecuador hacia la ciudad de Latacunga, en Cotopaxi. Lo hizo a través de la firma del Decreto Ejecutivo 127.

El mandatario llegó a la ciudad este lunes pasadas las 12:00, acompañado de un fuerte contingente de seguridad conformado por militares, policías y seguridad personal.

Según detalló Carolina Jaramillo, vocera oficial del Gobierno, el Gobierno, desde Latacunga, “supervisará la implementación del plan de redistribución de recursos y entrega de incentivos sociales”. La funcionaria hizo referencia a la decisión de eliminar el subsidio al diésel.

Reunión fue a puertas cerradas

Tras su llegada, Daniel Noboa ingresó a la Gobernación de Cotopaxi donde mantuvo una reunión a puertas cerradas con varios de sus ministros y secretarios.

Algunos de los funcionarios que también se dieron cita fueron: Zaida Rovira, ministra de Gobierno; Roberto Luque, ministro de Transporte; Luis Jaramillo, ministro de Producción; Cynthia Gellibert, secretaria de Administración Pública; entre otros.

Mientras la reunión se desarrolló, decenas de ciudadanos se aglomeraron en los exteriores de la Gobernación, en el Parque Central de Latacunga.

De forma general, la ciudad mantuvo un ambiente distinto este lunes, con calles cerradas y el incremento de policías y militares.

Alrededor de 200 uniformados se encuentran desplegados por Latacunga.

Hasta el cierre de esta nota (17:00), las autoridades no han detallo lo conversado en el encuentro.

Gobierno trasladó la sede de la Presidencia y Vicepresidencia

El Gobierno Nacional trasladó de forma temporal la sede de la Presidencia y Vicepresidencia de Ecuador. Latacunga y Otavalo fueron las ciudades elegidas, respectivamente.

En el decreto ejecutivo no se establece el tiempo de permanencia.

El Ejecutivo afirmó que la medida evidencia la voluntad del Gobierno de ejercer autoridad, garantizar gobernabilidad y mantener un diálogo directo con la ciudadanía.

Sin embargo, esta medida se tomó en medio de los anuncios de movilizaciones y paros tras la eliminación del subsidio del diésel.

