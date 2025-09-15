Aunque no se registró un paro nacional en Ecuador tras la eliminación del subsidio al diésel por decreto del presidente Daniel Noboa, sí se produjeron cierres en varias vías, incluyendo las de Quito.

Reporte del ECU 911 sobre vías cerradas en Quito y otros puntos

A las 16:06, el sistema ECU 911 emitió un informe sobre vías cerradas en Quito, en Pichincha, y otras provincias de Ecuador.

En el caso de Pichincha, hasta esa hora, el reporte fue que la Panamericana Sur, en el tramo Quito-Machachi, se encontraba cerrada.

La causa fue la presencia de personas que protestaron por la medida. Según los reportes, los participantes reclamaban seguridad en las vías.

En la mañana, en cambio, en el sector de El Troje, un grupo de conductores de volquetes también se reunieron en forma de protesta.

No obstante, en una nueva actualización, a las 16:49, las vías de Quito no se incluyeron en la lista de arterias con restricciones. No obstantes, en el transcurso del día, en la zona urbana no se registraron cierres viales.

Cierre en el inicio de la jornada

En la mañana, en cambio, se evidenció la restricción en la Panamericana Norte, en el ingreso a Carapungo y Calderón.

Ante la focalización del subsidio al diésel, transportistas de vehículos pesados bloquearon el paso vehicular con sus automotores en la intersección con la av. Simón Bolívar.

El sistema de #VideovigilanciaECU911 está activo, en seguimiento 24/7 de los ejes viales de todo el país.



Actualización Cierres Viales 🚧 :



🛑#Azuay, Puente Guangarcucho

🛑#Carchi, en Tulcán (Julio Andrade y Obelisco); Montúfar (La Posta); Bolívar (Piquiucho).

🛑#Pichincha,… pic.twitter.com/ClYRwvcSku — ECU 911 (@ECU911_) September 15, 2025

El estado de vías en Carchi

En Carchi, donde en la mañana se dio una protesta y hubo personas aprehendidas, el reporte del ECU 911 dio cuenta que la ruta Bolívar-San Gabriel estaba cerrada, debido a una paralización de transportistas.

Lo propio ocurrió en la ruta Tulcán-Julio Andrade, por parte de transportistas de carga pesada.

Contexto de la eliminación del subsidio

La compensación a los transportistas por la eliminación del subsidio al diésel tendrá un plazo máximo de un año.

El Gobierno entregará un bono mensual de entre 450 y 1 000 dólares a más de 23 000 transportistas por ocho meses y con la posibilidad de extenderse cuatro meses más, es decir, en total de un año. La medida busca evitar un incremento en el valor de los pasajes.

El paquete de apoyo incluye créditos a una tasa del 9 % anual para 1 528 unidades de transporte, con un monto de 150 millones de dólares.

Por otro lado, el Gobierno anunció el pago de una deuda histórica de 80 millones de dólares con el transporte de pasajeros. A la par, 30 millones de dólares se destinarán a transportistas de carga pesada, mixta, escolar, institucional y turístico.

