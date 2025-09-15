Camiones de transporte de carga bloquean el tránsito en la vía rápida Cuenca-Azogues, este lunes 15 de septiembre.

Los transportistas protestan por la eliminación del subsidio al diésel. Además, quemaron neumáticos. Ellos piden que el Gobierno revoque la medida.

Los automotores fueron ubicados en el sector de Guangarcucho e impiden la movilización entre Cuenca y la provincia de Cañar y la zona oriental de Azuay.

La Empresa de Movilidad de Cuenca (Emov) pidió que los usuarios de la vía rápida usen la Panamericana Norte como carretera alterna para llegar a sus destinos.

Una marcha de transportistas en el centro de Cuenca

Los representantes de la Cámara de Transporte de Cuenca marcharon por el Centro Histórico este lunes 15 de septiembre. Ellos también reclaman por el incremento del precio del diésel.

El presidente de la Cámara, Diego Idrovo, y otros dirigentes se reunieron con el gobernador de Azuay y presentaron un manifiesto con sus pedidos.

Según ellos, este incremento pone en riesgo la estabilidad del sistema de transporte urbano en Cuenca.

“El incremento sostenido en la canasta básica automotriz ya ha reducido de manera significativa la capacidad de operación, comprometiendo la calidad y continuidad del servicio”, indicaron en un comunicado.

Este gremio solicitó la derogatoria de los decretos 125 y 126 y pidió que el Gobierno defina una tarifa técnica que permita cubrir los costos operativos.

