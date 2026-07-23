Daniel Noboa propone tribunales militares para juzgar acciones de las FF.AA. en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó este jueves 23 de juñio de 2026 que el país andino debería establecer tribunales militares para juzgar a los miembros de las Fuerzas Armadas que participen en operaciones contra el crimen.

Justificación de la propuesta de los tribunales militares en Ecuador

Esta propuesta busca evitar que estos efectivos sean juzgados de manera errónea y forma parte de su Plan de Seguridad Integral 2025-2029, declarado recientemente como política pública.

Noboa destacó que “estamos peleando una guerra” y que los tribunales militares son comunes en gran parte del mundo y en Latinoamérica.

En este sentido, mencionó que estos jueces están especializados en procedimientos militares y en delitos que podrían cometerse durante acciones militares. Así lo expresó en una entrevista con Radio Centro de Guayaquil.

Detalles del Plan de Seguridad Integral

La propuesta se incluye dentro del Plan de Seguridad elaborado meses atrás por el Ministerio de Defensa, pero fue elevada a política pública por Noboa el pasado 14 de julio.

Este documento detalla diversas estrategias de seguridad que el Gobierno planea implementar durante cuatro años con el objetivo de combatir a los grupos criminales, que han llevado al país a enfrentar su mayor crisis de violencia, registrando un récord de 9 283 homicidios en 2025.

Estrategias para la estabilidad democrática

Como parte de las estrategias para enfrentar las amenazas a la estabilidad democrática y consolidar la institucionalidad del Estado, el Ejecutivo impulsará la creación de tribunales militares especializados dentro del Consejo de la Judicatura.

Esta entidad será la autoridad competente para conocer y sustanciar los procesos penales relacionados con servidores públicos militares.

Implementación y objetivos

Aunque la iniciativa no está completamente desarrollada dentro del plan, se señala que debe ejecutarse “desde ya”.

Las instituciones responsables serán el Ministerio de Defensa, el Consejo de la Judicatura y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Noboa aseguró que instaurar estos tribunales brindaría “tranquilidad y seguridad” a las Fuerzas Armadas, garantizando que no serán juzgadas erróneamente si actúan conforme a las normas y procedimientos militares.

Prevención de la impunidad

Además, el presidente aseguró que esta especialización permitiría a los magistrados diferenciar claramente entre un abuso y una acción legítima.

En Ecuador, existieron cortes militares y policiales anteriormente; sin embargo, la Constitución aprobada en 2008 establece que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía deben ser juzgados por la justicia ordinaria.

Casos recientes y comparaciones regionales

Un caso reciente involucró a dieciséis militares condenados en diciembre pasado a penas que oscilan entre 30 meses y 34 años por la desaparición forzada de cuatro menores. Los soldados detuvieron irregularmente a los menores en diciembre de 2024, cuyos cuerpos fueron hallados calcinados y con impactos de bala cerca de Guayaquil.

Por otro lado, hace dos días entró en vigencia en Perú una polémica ley que excluye a policías y militares de la justicia común por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

Esta medida ha generado rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes consideran que representa un mecanismo para fomentar la impunidad entre agentes estatales responsables de muertes.

Con información de EFE

Daniel Noboa y los tribunales militares en Ecuador; preguntas frecuentes

❓¿Qué propone Daniel Noboa sobre los tribunales militares en Ecuador? Daniel Noboa propone crear tribunales militares especializados para conocer procesos penales relacionados con integrantes de las Fuerzas Armadas.

Según el presidente, estos jueces tendrían conocimientos específicos sobre procedimientos y operaciones militares, lo que permitiría diferenciar entre una actuación legítima y un posible abuso. ❓¿Por qué el Gobierno quiere crear tribunales militares? El Gobierno sostiene que estos tribunales darían mayor seguridad jurídica a los militares que participan en operaciones contra el crimen organizado.

Noboa afirmó que los uniformados no deberían ser juzgados de manera errónea cuando actúen conforme a las normas y procedimientos militares. También señaló que la especialización no debería impedir que se sancionen los abusos. ❓¿Qué instituciones estarían encargadas de impulsar los tribunales militares? El Plan de Seguridad Integral 2025-2029 señala como responsables al Ministerio de Defensa, el Consejo de la Judicatura y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La propuesta plantea que los tribunales funcionen dentro del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, el documento no detalla cómo se integrarían ni cuál sería su procedimiento. ❓¿La Constitución de Ecuador permite actualmente los tribunales militares? La Constitución de 2008 establece que los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía deben ser juzgados por la justicia ordinaria.

Por ello, la aplicación de la propuesta deberá analizarse frente al marco constitucional vigente. El plan presentado por el Gobierno no explica qué cambios jurídicos serían necesarios para ponerla en marcha. ❓¿Qué sigue para la propuesta de tribunales militares en Ecuador? El Gobierno deberá definir el diseño jurídico, la composición y las competencias de los tribunales antes de que puedan funcionar.

También tendrá que determinar si la iniciativa puede implementarse mediante reformas legales o si requiere un cambio constitucional. Hasta ahora, la propuesta forma parte del Plan de Seguridad Integral 2025-2029, pero no está desarrollada en detalle.

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