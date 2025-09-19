El Decreto Ejecutivo 148, firmado por el presidente Daniel Noboa este 19 de septiembre de 2025, convoca a la ciudadanía a una consulta popular con el fin de instalar una Asamblea Constituyente. El objetivo, según el documento, es ofrecer una salida frente a una “profunda crisis de gobernabilidad” en el país.

Más noticias

La pregunta planteada al electorado para la Asamblea Constitucional en la consulta popular

El texto del decreto incluye la interrogante que será sometida a votación en las urnas.

La propuesta establece que los representantes de la Constituyente sean elegidos directamente por los ciudadanos, conforme a las reglas previstas en un Estatuto Constituyente adjunto.

Además, señala que la nueva Carta Magna solo entrará en vigencia si cuenta con la aprobación posterior en un referéndum nacional.

La pregunta planteada es la siguiente:

¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum?

El rol del CNE y el plazo de la Asamblea

De acuerdo con el decreto, el Consejo Nacional Electoral será notificado para que continúe con los pasos previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica Electoral.

El documento también fija el tiempo de funcionamiento de la Asamblea. En caso de ser aprobada, esta tendría un plazo de 180 días desde su instalación, prorrogables una sola vez por 60 días adicionales.

Antecedente inmediato: las bases extranjeras

Antes de este anuncio, Noboa ya había convocado a los ecuatorianos a un referéndum sobre la eliminación de la prohibición de bases militares extranjeras en el territorio nacional.

De esta forma, el Ejecutivo abrió dos procesos de consulta popular en paralelo.

¿Qué es una Asamblea Constituyente en Ecuador?

Una Asamblea Constituyente es un órgano extraordinario elegido por voto popular, encargado de redactar una nueva Constitución o de reformar de manera integral la vigente. Durante su funcionamiento, sus resoluciones se ubican por encima de las instituciones ordinarias.

En Ecuador, este recurso ha sido empleado en tres ocasiones en los últimos 50 años: en 1978, en 1998 y en 2008. La más reciente fue la Asamblea de Montecristi, que durante el gobierno de Rafael Correa elaboró la actual Constitución.

Si la iniciativa de Noboa obtiene el respaldo ciudadano, se trataría de la cuarta Asamblea Constituyente en menos de tres décadas, un reflejo de cómo el país ha acudido a este mecanismo en situaciones de crisis o de bloqueo político.

Información extra: Asamblea Constituyente

Te recomendamos