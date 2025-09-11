El presidente Daniel Noboa este jueves, 11 de septiembre de 2025, visitó el conjunto residencial RYO, en la parroquia Monay, Cuenca.

El proyecto es parte del programa nacional de vivienda Tu Casa Miti-Miti. La iniciativa contempla la entrega de 200 000 soluciones habitacionales a escala nacional durante cuatro años.

Más noticias

Daniel Noboa estuvo en Azuay por propuesta de vivienda

Durante su recorrido, el Mandatario destacó que el acceso a la vivienda dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho. “Donde antes había clientelismo y abandono, hoy hay hogares, empleo y economía local en movimiento”, afirmó.

El conjunto RYO cuenta con 270 departamentos, construidos en dos etapas. La infraestructura incluye servicios básicos, accesos viales y espacios comunitarios, según explicó Roberto Luque, ministro de Infraestructura y Transporte (MIT).

Te puede interesar: Pregunta de Daniel Noboa sobre imagen de sentenciados genera polémica

La alianza entre el Estado, el sector privado y la banca es parte de la iniciativa para que la comunidad acceda a viviendas legales.

📌 🗞️ #Boletín | Gobierno impulsa el programa de vivienda “Tu Casa Miti-Miti”, 200.000 soluciones habitacionales en 4 años.



Más información 👉https://t.co/hZURjGQGGn #ElNuevoEcuadorConstruye pic.twitter.com/imD4UqSSd0 — Ministerio de Infraestructura y Transporte 🇪🇨 (@MIT_Ecuador) September 11, 2025

¿En qué consiste el programa de soluciones habitacionales?

De acuerdo con la información oficial, las soluciones habitacionales se dan a través de subsidios parciales y créditos hipotecarios con una tasa preferencial del 4,99 % a 25 años plazo. Las familias pueden acceder a viviendas con una entrada del 5 %, según el valor de la propiedad.

En la provincia del Azuay ya se entregaron 770 créditos por 67,2 millones de dólares, con un aporte estatal de 26,8 millones. A escala nacional, el gobierno ha financiado casi 6 000 viviendas bajo ese modelo.

Daniel Noboa mencionó que “el Nuevo Ecuador. Un país que no habla de acciones, sino que las hace. Que no habla de sueños imposibles, sino que los construye”.

EN VIVO | Recorrido por el proyecto de viviendas de interés público y social



⭕️ YT: https://t.co/YMV536cfbk

⭕️ FB: https://t.co/V17aC7wKWw#ElNuevoEcuador — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) September 11, 2025

Te recomendamos: