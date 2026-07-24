Cruce verbal entre Ferdinan Álvarez y Ricardo Patiño, tras recomendación de archivo de juicio contra Inés Manzano

Un cruce verbal entre los asambleístas Ferdinan Álvarez (ADN) y Ricardo Patiño (RC) ocurrió luego de que una mayoría de seis asambleístas recomendara el archivo del juicio político contra Inés Manzano, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, este viernes 24 de julio de 2026.

El cruce verbal entre Ferdinan Álvarez y Ricardo Patiño en Fiscalización y la recomendación de archivo del juicio político contra Inés Manzano

Durante una sesión desarrollada en Guayaquil, por sus fiestas fundacionales, la Comisión de Fiscalización fue escenario de este enfrentamiento.

Álvarez, asambleísta de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), y Patiño, legislador de la oposición correísta, intercambiaron palabras a gritos, tras la votación que recomendó al Pleno de la Asamblea el archivo del juicio político contra Inés Manzano, solicitado por los correístas Mónica Palacios, Lenín Barreto y Blasco Luna.

El altercado

Ya de pie, a punto de retirarse, Álvarez le gritó a Patiño: “Yo sé que tú no eres hombre”, “Tú y yo sabemos que tú no eres hombre”.

Durante el altercado, un policía se interpuso entre los asambleístas mientras otros presentes reían.

🚨 Tras la aprobación del informe que recomienda archivar el juicio político contra la exministra @inesmanzano, el presidente de @FiscalizacionAN, @FerdinanAZ87, protagonizó un fuerte cruce verbal con el legislador de @RC5Oficial, @RicardoPatinoEC

👀 En medio del intercambio,… pic.twitter.com/g8szu5Y0bI — Central News EC (@CentralNewsEC) July 24, 2026

Decisión de la Comisión

La Comisión determinó, por mayoría, que el juicio político contra Inés Manzano carece de fundamentos jurídicos sólidos.

Con seis votos a favor y cuatro en contra, la mesa legislativa aprobó el informe que recomienda al Pleno el archivo definitivo del proceso.

La moción fue presentada por el legislador Luigi García (ADN) tras analizar las pruebas durante la sustanciación.

Argumentos para el archivo

El eje central de la resolución se basa en que “no se pudo demostrar una relación directa entre lasfunciones de la exministray los hechos señalados en la acusación”, según detalla el comunicado oficial.

La Comisión subrayó que no se comprobó qué obligación concreta habría incumplido la exfuncionaria ni cómo sus decisiones habrían derivado en las presuntas irregularidades.

Detalles del contrato con Austral Technical Management

El expediente mostró que el contrato con Austral Technical Management (ATM) fue suscrito antes de que Manzano asumiera la cartera de Energía y Minas. Además, se certificó que la orden de pago cuestionada fue emitida y autorizada horas antes de formalizar su encargo ministerial, eliminando cualquier posibilidad de imputabilidad de responsabilidad política.

Diferencias entre política pública y gestión operativa

La Comisión aclaró que existe una confusión en la acusación sobre las responsabilidades estatales. Mientras la exministra dirigía la política energética del país, la administración directa de contratos y pagos correspondía legalmente a la Gerencia General de Celec EP y sus unidades de negocio, entidades con autonomía administrativa y financiera propia.

Acciones adoptadas durante su gestión

Lejos de existir una omisión, el informe destaca que durante su administración se impulsaron acciones correctivas frente al contrato cuestionado. Se presentaron actuaciones ante la Contraloría y la Fiscalía, y en el proceso arbitral, Celec EP presentó una contrademanda por 131 millones de dólares. Además, se identificó la existencia de medidas cautelares que impedían la terminación unilateral del contrato o la ejecución de multas.

Posición de las bancadas

Mientras el bloque de ADN defendió la inexistencia de méritos fácticos, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) expresó su desacuerdo. La asambleísta Ana Herrera señaló que, pese a sus observaciones, el juicio no debió archivarse, sosteniendo que las pruebas presentadas demostrarían responsabilidad en los hechos.

Próximos pasos en el caso

La resolución final recaerá ahora en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se decidirá el destino político de este caso.

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