Un breve cruce de palabras marcó el inicio a la jornada legislativa de este miércoles 17 de septiembre de 2025. Ricardo Patiño, asambleísta de la Revolución Ciudadana, interpeló en voz alta al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, cuando este ingresaba al salón plenario.

El intercambio de palabras entre Niels Olsen y Ricardo Patiño

Ricardo Patiño señaló que la escolta legislativa empuja a los asambleístas cuando ingresa Niels Olsen al Pleno. Según el legislador, pidió que el presidente de la Asamblea pasara solo, a lo que Olsen respondió “más respeto”. Patiño replicó con la frase “tú también respeta”.

El altercado ocurrió en medio de la salida de la bancada correísta hacia una rueda de prensa, justo cuando Olsen ingresaba al Pleno. El cruce verbal fue breve y se produjo antes de la instalación de la sesión.

Lo que se discute hoy en la Asamblea

La agenda parlamentaria de este miércoles está marcada por debates clave en varias comisiones y en el Pleno. Desde las 11:00 se retomó la sesión número 26, con el análisis de la fiscalización de las pensiones vitalicias a expresidentes y exvicepresidentes que no concluyeron sus mandatos.

En paralelo, otras comisiones trabajan en reformas sensibles. La Comisión de Justicia, por ejemplo, analiza cambios al Código Orgánico Integral Penal, incluyendo la tipificación de nuevos delitos.

La Comisión de Régimen Económico discute reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, mientras que la de Gobiernos Autónomos revisa observaciones al Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Compartimos la Agenda Parlamentaria programada para mañana, 17 de septiembre #AsambleaEc2025 pic.twitter.com/afTu1RFGIh — Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) September 17, 2025

La agenda también incluye el tratamiento de proyectos relacionados con derechos de la niñez, salud y soberanía alimentaria. Entre los comparecientes previstos están expertos académicos, representantes de organizaciones sociales y autoridades del sistema de salud.

Entre los invitados constan expertos en derecho administrativo, dirigentes del sector rural, profesionales de la salud y especialistas en políticas públicas.

Información extra: Niels Olsen

