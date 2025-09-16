El Pleno de la Asamblea Nacional designó a los cinco integrantes de la nueva Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, este 16 de septiembre del 2025, con 80 votos afirmativos. La votación se realizó en cumplimiento del artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero (COMF), reformado en junio con la aprobación de la Ley Orgánica de Integridad Pública.

Más noticias

Los miembros de la Junta de Política y Regulación Financiera fueron propuestos por Daniel Noboa

El presidente de la República, Daniel Noboa, remitió en días pasados a la Asamblea la nómina con los nombres y la duración de cada designación, cumpliendo así con lo previsto en la reforma.

La aceptación de las nominaciones fue propuesta por la asambleísta Nathaly Farinango (ADN) y alcanzó respaldo mayoritario en el Legislativo.

Los miembros designados son:

Gustavo Estuardo Camacho Dávila, por cuatro años.

Silvia Daniela Moya Arteta y Roberto Javier Basantes Romero, por tres años.

María Isabel Camacho Cárdenas y Jeniffer Nathaly Rubio Abril, por dos años.

Juramento y posesión

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, tomó juramento y posesionó a los nuevos miembros. Con este acto, quedaron habilitados legal y constitucionalmente para ejercer sus funciones dentro del máximo órgano de gobierno del Banco Central del Ecuador (BCE).

La disposición transitoria de la Ley Orgánica de Integridad Pública determinó la terminación anticipada de las funciones de la anterior Junta, lo que dio paso a la actual designación.

Funciones de la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria es parte de la Función Ejecutiva. Cuenta con autonomía administrativa, financiera y operativa, y se constituye en el máximo órgano de dirección del Banco Central.

Su principal responsabilidad es formular la política monetaria, financiera y crediticia, y supervisar su aplicación. El objetivo es preservar la estabilidad del sistema de dolarización y garantizar la sostenibilidad del sistema financiero ecuatoriano.

Duración de los períodos

El Código Orgánico Monetario y Financiero establece que los miembros deben desempeñar sus funciones a tiempo completo durante un período de cuatro años. Sin embargo, la norma transitoria determinó que, para el período inicial, un miembro dure cuatro años, dos ejerzan durante tres años y dos durante dos años.

Información externa: BCE

Te recomendamos