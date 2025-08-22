El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, reaccionó este viernes 22 de agosto de 2025 ante la denuncia presentada contra la legisladora de la Revolución Ciudadana, Nuria Butiñá, por supuestos cobros de diezmos.

“Aquí no hay lugar para los vivos ni ‘majaderos’ que se aprovechan de su cargo y abusan de sus trabajadores”, escribió Olsen en su cuenta de redes sociales. Agregó que convocó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) y que la denuncia será remitida al Comité de Ética para la valoración de pruebas.

La acusación de Mishel Mancheno con Nuria Butiñá

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, de Acción Democrática Nacional (ADN), hizo pública la denuncia en la tarde del jueves 21 de agosto. En un video difundido en su cuenta de X afirmó: “Existen pruebas claras que confirman estos hechos.

No vamos a permitir que se use el poder para enriquecerse ni atropellar a los trabajadores. La Asamblea debe ser un espacio de ética, de transparencia y de respeto”.

De acuerdo con la legisladora oficialista, un exasesor de Butiñá habría denunciado que le solicitaron entregar parte de su sueldo, modificar declaraciones juramentadas y soportar hostigamiento permanente.

Detalles de la denuncia contra Nuria Butiñá

Mancheno sostuvo que la legisladora correísta “exigió aportes indebidos, amenazó y hostigó a un exasesor”. En otro mensaje, recalcó que “diezmos, amenazas y abusos, eso es lo que no puede repetirse en la Asamblea Nacional”.

La vicepresidenta del Legislativo insistió en que el caso debe ser investigado a fondo y que no se tolerará el uso del poder para beneficios personales.