‘No tengo ninguna comunicación con Pablo Celi’, dice Contralor subrogante

Roger Vélez (I)

El contralor subrogante, Carlos Riofrío, compareció este lunes 12 de julio de 2021 a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, en donde defendió su designación.

El funcionario aseguró que no tiene ninguna comunicación ni por escrito ni por teléfono con el excontralor, Pablo Celi, quien lo designó en el cargo “con su puño y letra”, según dijo, el pasado 25 de mayo.

“Sobre la interrogante de si yo soy o no la persona de confianza del doctor Celi, tengo que enfáticamente indicar que no tengo ninguna relación, a parte de la laboral, con el doctor Celi. No he visitado al doctor Celi en la cárcel 4, en dónde él está, no tengo comunicación no tengo comunicación ni por escrito ni telefónica con él, ni él me ha llamado ni él por teléfono”, aseveró.

Riofrío evitó responder a los comisionados si la decisión de Celi fue apegada a la ética, si se toma en cuenta que permanece detenido desde el 13 de abril pasado por supuesta delincuencia organizada, pues manifestó que su criterio es jurídico.

Sostuvo que Celi hizo uso de las atribuciones que tenía para nombrarlo como subcontralor, después de aceptar la renuncia de Valentina Zárate, conforme al artículo 33 de la Ley de la Contraloría General del Estado.

Sin embargo, mencionó que ha solicitado explicaciones sobre la licencia por enfermedad a la que se acogió Celi desde el 14 hasta el 24 de junio pasado.

Riofrío se presentó como un servidor de carrera con más de 30 años en la entidad, con título de ingeniero comercial, que ha ocupado cargos desde asistente de auditoría en Imbabura, supervisor de calidad, director nacional de Salud y Seguridad Social.

El funcionario aseguró que no renunciará y que tras su designación ha dispuesto cambios de personal en la unidad de predeterminación de responsabilidades entre otras áreas. Aseguró que las actividades en la entidad no se han detenido.

En torno al desvanecimiento de glosas, afirmó que se ha “tergiversado” el tema, pero que ha dispuesto al personal “que se vuelva a hacer una verificación física del sistema de responsabilidades”.

Si bien reconoció que entre 2007 y mayo de 2021 se desvanecieron glosas por USD 844,8 millones, resaltó que en igual periodo se confirmaron sanciones de este tipo por USD 2 941 millones.

Por otra parte, indicó que desde mayo de 2020 un equipo de 30 funcionarios de la Contraloría ha recuperado 43 mil expedientes que fueron afectados por la quema de la sede de la entidad en las protestas de octubre de 2019.