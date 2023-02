Acciones por la condonación de deudas causa división en la Fenocin

Pugna por la Presidencia de la Fenocin. El 26 de febrero habrá una asamblea para tomar decisiones sobre la situación de la organización. Foto: Fenocin.

Karina Sotalín (I)

Al momento hay dos dirigentes que se proclaman como legítimos presidentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Un evento enfocado en lograr la condonación de deudas de hasta USD 10 000 contribuyó a la división de la organización.

Gary Espinoza reaccionó este 25 de febrero del 2023 a la destitución que anunció Hatari Sarango la tarde del 24, luego de una asamblea autoconvocada de bases de la Fenocin. Sarango fue vicepresidente como binomio de Espinoza y estuvo presente durante la firma del acuerdo de paz que puso fin al paro de junio del 2022.

Sarango asumió la titularidad y Jhon Viejó la vicepresidencia de la Fenocin. Espinoza sostuvo que hay un motivo que provocó la “mala dada decisión, ilegal e ilegítima” del grupo liderado por Sarango.

Expulsión de dirigentes

El 17 de febrero hubo una asamblea nacional de la Fenocin. Allí se resolvió terminar el diálogo con el Gobierno y expulsar a Sarango, Franklin Columba, Guido Perugachi y Franklin León de la organización. Santos Villamar, expresidente de la Fenocin, fue suspendido por un año.

“Se los expulsó porque han venido haciéndole el juego al Gobierno nacional. Se reunieron en Santa Lucía (Guayas) con el supuesto pretexto de que el Gobierno les iba a entregar el decreto de la condonación de la deuda (de hasta USD 10 000). El Gobierno no les entregó nada, quedaron mal”, argumentó Espinoza.

Eso ocurrió el 17 de noviembre del 2022, Sarango confirmó que participó en ese encuentro. Evitó dar más detalles. Se convocó a la reunión porque el entonces ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, iba a firmar el acta del decreto, según Viejó. Espinoza se enteró y anunció una paralización provincial.

“Nunca nos consultó para hacer ese pronunciamiento. Eso no le gustó al Gobierno y el ministro no llegó a firmar”, deduce el dirigente de la región Costa.

A criterio de Espinoza, si el Ejecutivo tiene que entregar un decreto, debe hacerlo a las tres organizaciones nacionales, “no a un grupo de compañeros que aplauden la acción del Gobierno”.

Sarango acudió a la reunión sin ser delegado y estando sancionado por dos meses, agregó.

Así, los dirigentes confirman el distanciamiento, pero coinciden en que su objetivo de insistir la condonación de deudas no ha cesado.

Consejo Ejecutivo ratifica a Espinoza

En declaraciones a la prensa, Sarango dijo que la reestructuración de la dirigencia se dio por los “conflictos” que estaba llevando a cabo Espinoza. Aseveró que fue excluido “por no destituir a Guillermo Lasso” durante el paro.

En esos momentos no había la condición, había demandas del pueblo y por la democracia se asumió el diálogo, justificó el exvicepresidente de la Fenocin.

Pero Espinoza aclaró que la posición de la organización desde un inicio fue exigir los 10 puntos de demandas y la destitución de Lasso. No obstante, cuando la Conaie y la Feine deciden no impulsar la destitución, Sarango tomó esa línea e irrespetó al organismo colegiado.

El Consejo Ejecutivo Nacional de la Fenocin emitió un comunicado en el que rechaza la destitución de Espinoza. El dirigente anticipó que este 26 de febrero, al medio día, se realizará una asamblea en Guangopolo, en Quito, para tomar decisiones.

Movilizaciones en pausa

La administración de Espinoza espera que se resuelva el problema interno de la Fenocin, la organización está activada para una movilización, pero aún no hay fecha fijada.

Viejó indicó que la nueva directiva aún no decide si se deslindará o no de las negociaciones con el Gobierno, ya que anuló las resoluciones de la directiva de Espinoza.

“Nosotros estamos por la paz, pero si el Gobierno decide no cumplir con los compromisos firmados, no nos quedaría otra opción que someter a votación en las bases”, afirmó. No descartan una movilización como respuesta al incumplimiento de acuerdos.

