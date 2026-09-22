Cómo funcionarán los debates electorales en Ecuador y qué reglas deberán cumplir los candidatos

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Los candidatos tendrán tiempos definidos para presentar sus propuestas, responder preguntas y plantear interpelaciones durante los debates electorales previstos entre el 12 y el 26 de noviembre de 2026.

El formato consta en el manual que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) 2027.

Habrá 45 debates para prefecturas y alcaldías en Ecuador

El manual contempla 45 debates electorales obligatorios: 21 para prefecturas y 24 para alcaldías. Según el documento, la realización de estos encuentros responde a las proyecciones poblacionales y a la obligación de organizarlos en esas jurisdicciones.

Las Juntas Provinciales Electorales serán responsables de los debates dentro de su territorio, en coordinación con las Delegaciones Provinciales Electorales y bajo los lineamientos del CNE.

Las convocatorias se remitirán a los candidatos a prefectos y alcaldes cuyas candidaturas estén calificadas en firme. Aunque el nombre del manual incluye la elección del Cpccs, los 45 encuentros que detalla corresponden a prefecturas y alcaldías.

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Los sorteos definirán quién pregunta y quién responde

Antes de cada debate se realizarán sorteos públicos con presencia de los candidatos o sus delegados y de un notario.

Este procedimiento determinará la ubicación de los participantes en el set, la franja horaria que les corresponda y el orden para preguntar, responder e interpelar en los cuatro ejes temáticos.

Los nombres de los candidatos se introducirán en balotas para el sorteo manual. Cuando coincida el nombre de un participante en una interacción que deba realizarse con otro, la balota regresará al ánfora y se repetirá la selección.

Cada bloque estará conformado por hasta ocho candidatos.

El horario dependerá del número de participantes

El apartado de horarios establece que, cuando existan ocho candidatos o menos, el debate comenzará a las 20:00, en un solo bloque de hasta una hora y media.

Si hay más de ocho candidaturas calificadas en firme, el inicio será a las 19:00, con dos bloques. El manual señala una primera franja de 19:00 a 20:30 y una segunda de 20:35 a 22:05.

En las provincias que deban organizar dos o más debates el mismo día, estos comenzarán a las 16:00.

El documento presenta una diferencia sobre la duración: aunque ese apartado fija bloques de hasta 90 minutos, la escaleta incluida en el manual suma 96 minutos por bloque.

Cinco integrantes definirán los temas de los debates electorales

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) designó el lunes 21 de septiembre de 2026 a los cinco integrantes del Comité Nacional de Debates: María Fernanda Suasnavas Lamboglia, Juana Isabel Ramos Ávila, Mario Hidalgo Jara, Carlos Alonso Naranjo Mena y Kléber Bolívar Aguilar Ludeña.

El organismo tendrá a su cargo la definición de los cuatro ejes temáticos y de las preguntas generales para dos de esos segmentos.

El comité también participará en la definición del cronograma de transmisión de los 45 debates obligatorios: 21 para prefecturas y 24 para alcaldías.

Los candidatos también formularán preguntas

El debate tendrá cuatro ejes temáticos. Para definirlos, el Comité Nacional de Debates Electorales tomará en cuenta los planes de trabajo que los postulantes presentaron al inscribir sus candidaturas.

En los ejes uno y cuatro, las preguntas serán formuladas por los propios candidatos. En los ejes dos y tres, estarán a cargo del Comité Nacional de Debates.

Las preguntas del comité deberán ser breves y no incluir antecedentes. Podrán incorporar referencias temporales o mecanismos de acción para solicitar respuestas concretas.

Los moderadores recibirán esas preguntas en sobres cerrados, en presencia de un notario público. Su contenido se revelará únicamente durante la transmisión en vivo.

Cuánto tiempo tendrá cada candidato

Al inicio del programa se explicará la metodología mediante un video elaborado por el CNE. Luego, cada candidato dispondrá de 25 segundos para presentarse, sin hacer referencias o alusiones a otros participantes.

Para el intercambio en los ejes temáticos, el manual establece estos tiempos:

15 segundos para formular la pregunta.

para formular la pregunta. 60 segundos para la primera respuesta.

para la primera respuesta. 15 segundos para la interpelación.

para la interpelación. 30 segundos para responder a esa interpelación.

El cierre incluirá un mensaje final de 25 segundos por candidato, desde su atril y en el orden definido por el primer sorteo. Tampoco en ese momento podrán aludir a otros participantes.

Un cronómetro de cuenta regresiva y una alarma sonora permitirán controlar las intervenciones. El reloj también aparecerá en la transmisión para que los espectadores puedan seguir los tiempos.

Qué podrá hacer el moderador

El moderador dirigirá el intercambio, controlará los tiempos y realizará la apertura y el cierre de cada eje temático.

Cuando un candidato incumpla las buenas prácticas previstas en el Reglamento de Debates, podrá interrumpirlo por hasta 10 segundos. Durante ese lapso se silenciará su micrófono, pero la interrupción no se descontará de su tiempo de participación.

Los micrófonos de los candidatos se activarán únicamente durante sus intervenciones.

Qué pasa si un candidato no asiste

La ausencia de un participante no modificará el orden sorteado para la presentación y el cierre. Su atril quedará vacío y el programa continuará con el siguiente candidato.

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Las preguntas e interpelaciones que le correspondía realizar al ausente serán formuladas por el moderador. Para ello, utilizará el banco de preguntas elaborado previamente por el Comité Nacional de Debates Electorales.

Habrá pausas para conversar con los asesores

El formato contempla cuatro pausas informativas: tres de 60 segundos y una de 90 segundos. Se realizarán al finalizar los ejes temáticos y difundirán material sobre las elecciones.

Durante esos espacios, los candidatos podrán conversar con sus asesores o prepararse para el siguiente segmento.

Cuando existan dos franjas horarias, habrá una pausa adicional de cinco minutos para que ingrese y se ubique el segundo grupo.

Cada candidato podrá acudir acompañado por tres personas: un familiar, un comunicador o asesor político y un jefe de seguridad. Deberán acreditarse con 72 horas de anticipación y no podrán ser reemplazados. Los acompañantes permanecerán en las áreas asignadas, sin ingresar al set.

Qué podrán llevar al debate

Los participantes podrán utilizar documentación de respaldo, como ayudas memoria, gráficas y láminas informativas. La organización del CNE, con apoyo de la Policía Nacional, revisará ese material antes del ingreso para verificar que no contenga elementos que atenten contra otros candidatos.

Estarán prohibidos los celulares, relojes y lentes inteligentes, tabletas, auriculares inalámbricos y otros dispositivos electrónicos. Tampoco podrán ingresar libros, diarios o revistas.

Junto a cada atril habrá hojas en blanco, un esferográfico, una botella de agua sin marca y un vaso. También se entregará el esquema del programa.

La vestimenta deberá ser formal y no podrá incluir colores o atuendos que hagan alusión a la organización política representada. Además, estará prohibido ingresar al set banderas, pancartas y afiches de campaña.

Cómo podrá seguirlos la ciudadanía

Los debates se realizarán sin público. El protocolo también prohíbe aplausos, abucheos y gritos durante el encuentro.

La transmisión contará con interpretación de lengua de señas ecuatoriana y se difundirá por las cuentas institucionales del CNE y de las Delegaciones Provinciales Electorales.

Los medios podrán transmitir la señal en directo y de forma gratuita. Durante el debate se suspenderá la publicidad electoral en los servicios de comunicación audiovisual; tampoco podrán emitirse programas de opinión en las pausas.

El CNE deberá publicar cada debate completo en su sitio web dentro de las 48 horas posteriores a su realización. El contenido permanecerá disponible en una plataforma institucional durante al menos cinco años.

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