Comisión que investiga ‘Pandora Papers’ insistirá en comparecencias

Después de que no acudió ninguno de los siete invitados, entre ellos la familia del presidente Guillermo Lasso, la Comisión de Garantías Constitucionales resolvió suspender la sesión y volver a insistir para que acudan en tres días por las investigaciones del caso ‘Pandora Papers‘.



La decisión se tomó con seis votos a favor y dos en contra, con base a una moción de la vicepresidenta de la mesa, Victoria Desintonio (Unes), este miércoles 20 de octubre de 2021 y así prevén retomar la sesión este sábado 23.



El primer vicepresidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Ind.) y Gruber Zambrano (exPSC) no estuvieron de acuerdo con la resolución del correísmo y Pachakutik. Ambos son parte de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), que aglutina a Creo e independientes.



“De acuerdo con la Ley, las personas privadas no tienen la obligación de comparecer, los funcionarios públicos sí, de no hacerlo existen los cargos legales correspondientes. De las siete personas no ha comparecido absolutamente nadie, por lo tanto, creo que esta sesión debe ser clausurada porque no existe a quién recibir”, dijo Saquicela.



La Comisión tenía previsto recibir este miércoles a María de Lourdes Alcívar, esposa del Presidente, y Santiago Lasso, uno de sus hijos; sin embargo, a través de una carta señalaron que no lo harán porque no son funcionarios públicos y no tienen esta obligación legal con la Asamblea.



Tampoco acudieron Jaime Durán Barba, exasesor de campaña de Lasso, elexnotario y actual embajador en la Santa Sede, Roger Arosemena, ni Arturo Serrano y Miguel Macías, quienes fueron llamados en torno a la filtración sobre paraísos fiscales.



Zambrano responsabilizó a la bancada correísta de haber solicitado la comparecencia de personas privadas y que no son sujetas al control político para “armar un show”, lo que fue rechazado por Ronny Aleaga (Unes).

“No han sido convocados por nosotros sino por el bloque contrario, que son los que están mandando en este momento y distorsionando la investigación”, manifestó Zambrano.



Aleaga no es parte de esta Comisión, pero pidió intervenir y demandó que esta mesa insista para que la Comisión de Fiscalización le entregue información sobre el denominado caso de los ‘Pandora Papers’.



Para esta tarde, la Comisión volverá a sesionar, a pesar de que el presidente Lasso envió una carta y anticipó que no acudirá, al señalar que el Parlamento no tiene competencia para investigar este tema sino la Contraloría.