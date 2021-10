Presidente Lasso no acudirá a rendir su versión en Asamblea sobre Pandora Papers

Diana Serrano y Roger Vélez (I)

Ni el presidente, Guillermo Lasso, ni su familia acudirán a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional. Ellos fueron llamados a comparecer este miércoles 20 de octubre de 2021 como parte de las investigaciones en torno a la filtración relacionada con paraísos fiscales ‘Pandora Papers’.

En un oficio, dirigido al presidente de la comisión, José Fernando Cabascango, el mandatario expresa que “ni la Asamblea Nacional ni la Comisión son los órganos competentes para investigar las causas relativas al incumplimiento de la Ley”.

En el documento Lasso presenta una serie de argumentos, ante el requerimiento de información y documentación relacionada al caso.

Lasso señala que toda su renta ha sido de fuente ecuatoriana, que ha sido declarada en el país y que no ha recibido ninguna renta del exterior. “Por lo tanto debo, desde el inicio descartar cualquier insinuación en el sentido de que yo no hubiese cumplido cabalmente con el pago de todos mis impuestos. Tal como lo he hecho público en los últimos 15 años entre El Banco Guayaquil, la Corporación Multibg, el fideicomiso GLM y yo hemos pagado en conjunto por impuestos de contribuciones la suma de USD 588 864 millones”, refire en el documento.

Respecto a la investigación de si Lasso inscribió su candidatura presidencial, cuando era propietario directo o indirecto de bienes u otros en paraísos fiscales, el Jefe de Estado manifiesta que “ni al inscribir mi candidatura presidencial, ni desde entonces hasta hoy, he estado incurso en la prohibición referida”.

Además, cita a una nota de diario El Universo que “expresamente reconoce que las entidades Bernini Foundation, Bretten Holdings, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment, Pietro Overseas, Positano Trade y Tintoretto International Foundation, fueron legalmente disueltas en el pasado, Y nadie ha contradicho esta realidad”, señala.

Lasso niega relación de propiedad y de administración con tres entidades mencionadas como el banco panañemo Banisi y los fideicomisos estadounidenses Bretten Trust y Liberty Trust. En el oficio acota que anteriores acusaciones sobre estos temas fueron rechazadas “de forma contundente y definitiva”.

El Presidente refiere que los organismos encargados son la Contraloría General del Estado, “entidad que por pedido mío ya inició una investigación”, sostiene Lasso. En el oficio indica que la Contraloría, de considerar que hay causal de destitución, debe enviar el expediente a la Corte Constitucional, para que esta confirme o rechace el pronunciamiento. “Solo la resolución ratificatoria de la Corte Constitucional servirá para que el pleno de la Asamblea adopte la decisión que corresponda conforme a la Ley”, manifiesta.

El presidente Lasso señala, en el oficio, que está disponible “para recibir en el Palacio Presidencial a los distinguidos miembros de la Comisión… pero una vez que se hayan evacuado todas las comparecencias previstas en el cronograma de trabajo, pues tengo pleno derecho a conocer con anterioridad las aseveraciones que hayan sido dadas en dicho aforo”.

Asimismo, María de Lourdes Alcívar, esposa del Primer Mandatario, y Santiago Lasso, uno de sus hijos, a través de una carta remitida en la víspera al titular de la Comisión, Fernando Cabascango (Pachakutik), informaron que no comparecerán a esta instancia porque no son funcionarios públicos.

“Al respecto, cúmplenos manifestarle que, no siendo funcionarios públicos, no estamos obligados a atender la antedicha invitación, de conformidad con lo establecido en los artículos 190, numeral 9 de la Constitución y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, indicaron.

Agregaron que, a pesar de que “sin razón aparente”, la invitación se les hizo con el carácter de “Indelegable”, están dispuestos a que su abogado, Eduardo Carminiani, comparezca en su representación, si la Comisión lo estima procedente, en otra fecha.

Por último, remitieron a la Comisión el correo electrónico del abogado “para cualquier comunicación futura”. En su momento, Lasso había catalogado como una “infamia” que sus familiares hayan sido incluidos en la lista de llamados a comparecer por la Comisión controlada por Pachakutik y el correísmo, en donde el oficialismo solo cuenta con dos aliados.

El lunes, el asambleísta Gruber Zambrano (BAN) pidió reconsiderar este listado, pero no se dio paso.La experta en temas legislativos, Libia Rivas, recalcó que la Asamblea no tiene atribuciones para convocar a privados, pues lo que le corresponde es ejercer control político a funcionarios públicos.