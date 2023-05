Comisión de Fiscalización resolverá de forma presencial el informe sobre juicio político contra Guillermo Lasso

La Comisión de Fiscalización sesionará este sábado, 6 de mayo, a partir de las 10:00. Foto: Asamblea

Redacción Elcomercio.com

La Comisión de Fiscalización se reunirá de forma presencial este sábado 6 de mayo del 2023 para resolver el informe sobre juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.

En un inicio se solicitó por parte de Fernando Villavicencio que dicha reunión se lleve a cabo de forma virtual pero esto fue negado por el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela. "Por la trascendencia de los hechos la comisión deberá sesionar de forma presencial", dice memorando.

La sesión empezará desde las 10:00 y ahí se conocerá si se archiva o se da paso al trámite de juicio político. De resultar favorable esto último pasará al Pleno para una votación.

Borrador recomienda no dar paso a juicio político contra Guillermo Lasso

Esta mañana se conoció el informe borrador cuyo documento contiene cerca de 300 páginas y el análisis de más de 100 pruebas de cargo y de descargo. Fue elaborado por el equipo de asesores de la Comisión.

El documento será debatido por los nueve asambleístas de esta mesa parlamentaria, donde el oficialismo no tiene mayoría.

Allí se concluye que Lasso no incurrió en peculado (o malversación de fondos públicos), un delito que le imputa la oposición legislativa por un contrato entre la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker para la renta de buques, suscrito en el anterior Gobierno. Por lo que recomienda que no se dé paso al enjuiciamiento político.

Cuestionamientos de asambleístas

“No se ha establecido una mínima verosimilitud de los hechos objeto de la acusación admitida a trámite por la Corte Constitucional, ni una relación de causalidad entre los hechos y el funcionario acusado”, señala el texto al que accedió EL COMERCIO.

El presidente de la Comisión, el legislador independiente Fernando Villavicencio, responsabilizó a la oposición liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) de haber impulsado esta causa con base en acusaciones falsas.

Según el parlamentario, nunca llegaron a demostrar que el actual Gobierno firmó un nuevo contrato con Amazonas Tanker, que data desde el régimen de Lenín Moreno.

“Jamás se trató de un nuevo contrato”, respondió el coordinador del PSC, Esteban Torres. “Este tipo de contratos tienen cláusulas automáticas de renovación. Pero lo que aquí estamos discutiendo es entrando al ámbito penalista, cuando en el fondo lo que se tiene que demostrar es la responsabilidad política”, dijo.

Torres aseguró que el exgerente de Flopec, Jhonny Estupiñán, denunció en su momento irregularidades que no fueron escuchadas por el Primer Mandatario.

¿Votos para el informe?

El socialcristiano remitió una consulta al Departamento Jurídico de la Asamblea sobre la posibilidad de presentar un informe de minoría en la Comisión, ya que sus delegados -que controlan la mayoría- no darán los votos para aprobar la recomendación de archivo.

En la víspera los asambleístas de esta coalición Gabriela Molina, Roberto Cuero, Pablo Muentes, Comps Córdova y Bruno Segovia, irrumpieron en la Comisión y pidieron la renuncia de uno de los asesores por falta de imparcialidad, según indicaron. Villavicencio fustigó esta “actitud violenta”.

El informe no tiene el carácter de vinculante, por lo que la decisión final recae en el Pleno de la Asamblea, donde se requieren de, al menos, 92 votos para la censura y destitución de Guillermo Lasso.

"De no recibir los votos de mayoría, en ese estado de informe no aprobado se remitirá al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y una copia al Presidente de la Corte Constitucional. Y es el Presidente de la Asamblea y el Pleno el que tomará la decisión final", indicó Villavicencio, quien recalcó que la Ley no contempla un informe de minoría en esta causa.

Interpelante correísta en juicio

La asambleísta del correísmo de Unión por la Esperanza (Unes), Viviana Veloz, se perfila como la única interpelante para esta causa, a pesar de que la solicitud de enjuiciamiento político fue presentada por cuatro legisladores con 59 firmas de respaldo.

Veloz se mostró confiada en que la moción tendrá el respaldo de entre 94 y 96 asambleístas, algo que el oficialismo lo duda.

